Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Faceless написав:И очередей за всем, скажете, не было - причём всюду. От продуктов до одежды и мебели, бытовой техники и список бесконечен. Сказочник
Были очереди - особенно если товар дефицитный - какой-то. Мебель импортная , ковры, книги, даже записывались - и что ? Я говорю о наборе необходимом для жизни. Это было без проблем. даже квартиры - давали. ( тоже в очередь) За продуктами особо очередей не было никогда. Ну там человек 3- 5 - по-разному стояли у прилавка. За сметаной- молоком - маслом - очередей не помню, или за хлебом- колбасой.
Масло - точно знаю факти що люди займали чергу в 5-6 ранку щоб купити масло. Мебель импортная - могли дозволити собі хіба що секретарі партії. Вітчизняні меблі(гарнітури або стінки) - тільки по блату. В магазині можна було тільки шафу купити, яку і купляти звичайні люди. Хліб був - факт. Хлібом у нас годували свиней і це було вигідно. Хороша ковбаса(та сама московська) - також був великий дефіцит. Сказочник ви ще той....
Faceless написав:Вы тюрьму описываете. Койка, вода, похлебка - "все необходимое для жизни". Ну в смысле не сдохнуть
Да нет - в тюрьме нет даже самого необходимого. В нашей. Там не был, но пишут там 30 человек в камере и едят похлебку возле унитаза . Да вы специально перевираете. Я вам описал несколько вариантов - и свой дом под Полтавой и гос. квартиру вполне достойную в Днепре. Еда - сметана молоко, курица, рыба - овощи- фрукты. Одежду хорошую трудно найти, но можно было. У меня отец книги коллекционировал - огромная библиотека дома была , я спортом занимался и музыкой. Какая тюрьма ?! Это было доступно любому. Я что похлебку ел ?????Из алюминиевой миски ? Все на море ездили отдыхать. Все у людей было.
Вранье и сказки как и всегда. Книги кстати тоже хороший пример. За ними буквально охотились. Копили макулатуру, чтобы иметь возможность обменять. Люди не могли свободно купить самое необходимое - еду, одежду, обувь. Это как же надо вообще себя не уважать, чтобы считать, что для того, чтобы купить качественные свежие продукты, нужно иметь блат, связи, часами стоять в очередях и ещё называть это нормальным. Не на море "все ездили отдыхать", а на огороды большинство, вынужденно. Врунишка вы совковый
Faceless Вы тоже-то перегибаете. Очереди за молоком, маслом и т.д. появились к перестройке.
Нюанс при совке был в том, что для покупки дефицитных товаров нужно было по сути всего лишь немного переплатить. И эти деньги у многих (очень многих) были. За джинсы четвертак, за книги - десятку и т.д.
Плюс совка - был обеспечен минимум и довольно реальный. Негатив - командно-административная система, которая, например, на мой взгляд, перебивает все плюсы, какие б не были. Но у людей разные вкусы ... и упрекать их в этом тоже некорректно.
Сейчас: на днях наблюдал питание в областной больнице почти в центре города - завтрак -- чай с кусочком серого хлеба; обед - суп гороховый с тем же кусочком, ужин - две ложки ячки. Всё!!! Без масла грамма, сахара, соли)) и чего-либо ещё. Это натуральная пайка в блокаду.. Лекарства, само собой, за свой счёт.
Faceless написав:Вы тюрьму описываете. Койка, вода, похлебка - "все необходимое для жизни". Ну в смысле не сдохнуть
Да нет - в тюрьме нет даже самого необходимого. В нашей. Там не был, но пишут там 30 человек в камере и едят похлебку возле унитаза . Да вы специально перевираете. Я вам описал несколько вариантов - и свой дом под Полтавой и гос. квартиру вполне достойную в Днепре. Еда - сметана молоко, курица, рыба - овощи- фрукты. Одежду хорошую трудно найти, но можно было. У меня отец книги коллекционировал - огромная библиотека дома была , я спортом занимался и музыкой. Какая тюрьма ?! Это было доступно любому. Я что похлебку ел ?????Из алюминиевой миски ? Все на море ездили отдыхать. Все у людей было.
Вранье и сказки как и всегда. Книги кстати тоже хороший пример. За ними буквально охотились. Копили макулатуру, чтобы иметь возможность обменять. Люди не могли свободно купить самое необходимое - еду, одежду, обувь. Это как же надо вообще себя не уважать, чтобы считать, что для того, чтобы купить качественные свежие продукты, нужно иметь блат, связи, часами стоять в очередях и ещё называть это нормальным. Не на море "все ездили отдыхать", а на огороды большинство, вынужденно. Врунишка вы совковый
Я описал Брежневский период. Что за бред про " себя не уважать" - что бы связи иметь и в очередях стоять ? В Лувре постоянно очереди. Проверьте. Там НЕ бедные высококультурные люди со всего мира стоят в очередях ( очередей много к каждому автомату - что продает билетики, и все очень себя уважают. Там даже к картине подойти ближе - толпа стоит и очередь. Мона Лиза оказалась н большого размера и метров на 10 доступ к ней огорожен. Близко не подойти. что бы к ограде подойти и то очередь стоит. Я не стал стоять - очереди не люблю, и не сказать что картина меня потрясла. Она уже от времени сильно потемнела. То есть стала не выразительная. А саму "улыбку" я и так понял по репродукциям давно. Как живая. Но в оригинале не ощутил это. Темно полотно - детали не видны. А фон Моны Лизы в настоящее время просто черное пятно с такого расстояния. Хотя когда ее улыбка НАД ПЕЙЗАЖЕМ парит как бы - как на репродукциях - это сильно. А в реале плоско и черное полотно.
Книги - да был дефицит в СССР, и мебель хорошая тоже, но отец мой собирал книги - и даже из каких то поселков далеких привозил , у букинистов покупал. Так всегда - бывает - особенно если товар хороший. Я сейчас на американском сайте покупаю натуральную органическую косметику шампуни, пасту и специи, витамины. Так если что очень хорошее - тоже очередь и - ставлю галочку "сообщите когда поступит". тОт же дефицит!!! Недавно смартфон купил - тоже в очереди "стоял" и по записи ждал. Один смарт приехал у заказчика не было денег выкупить, я приехал за смартом - а заказчик тоже нашел деньги, успел и прискакал. И купил у меня на глазах тот смарт. Бывает. Я не считаю, что это " просчеты системы" или тчо меня ограбили, что это обман правительства.
Очереди всегда есть и будут. В Венеции ( билеты покупали по интернету заранее во Дворец Дожей, так там в туалет очередь на пол часа стоять - это сейчас и в Италии !!! Вы что-то пишете не то.
Иметь связи - ничего не достойного тут нет, каждый понимает "в меру своих связей". Обычно у нас сейчас связи криминальные. А отца моего знали, уважали и сообщали если поступали новинки. Обычно люди , которые сами писали , а он был журналист - имели определенные льготы и первыми получали книги. Да новые книги - их часто продавали из-под прилавка. Это не очень хорошо. Но были библиотеки. Отец больше классику коллекционировал и маститых писателей. Если мне было нужно "Анжелику - маркизу ангелов", или типа такого , как сейчас Дарью Донцову - то это брал в библиотеке. И у всех была такая возможность. Там тоже очередь за такими книгами. Но меня знали как добросовестного и дружелюбного человека, так что откладывали - о тоже в очередь - свои сотрудники библиотеки тоже книги дефицитные ждали в очередь. Очереди есть во всем мире и всегда, особенно если товар стоящий. Это вы как всегда врете и описываете как раз разграбление и развал СССР после 1991года. Точно не помню когда это началось - может что-то уже Горби устраивал. В народе говорили, что при Горбачеве специально прятали продукты. И кто-то это финансировал. Я такого не помню при Горбачеве. Помню, что все ужасы начались при Кравчуке - это точно. И да - перестали все ездить на море при нем. И огороды завели. И карточки появились и уголовщина беспредельная.... Я к чему это пишу ? Старого не вернуть. Я перестройку принял хорошо - так как верил - что "хотят как лучше". Дефицит был. Но не на товары первой необходимости. Я всегда в меру приспосабливался к окружающей среде и если хотел костюмчик или туфли получше - то узнавал - куда что завезли и на тучу ездил тоже. Так жизнь устроена. Я и сегодня так делаю и в инете выискиваю. И даже хороши сардельки "заказываю" заранее, их и сейчас раскупают. А мне откладывают - как постоянному покупателю по договоренности. Я это все пишу к тому, что плохо н было. Хотя до идеала было далеко. Надеюсь все уже поняли, что те, кто затеял развал СССР- думали не о польз для людей и страны - а как разграбить все - что у нас было построено. Возвращать СССР -я н планирую. Мне сегодня это видится - как чудо - что такое было. Я пишу что бы люди понимали -про дорогой газ - который нам принадлежит , это наш дорогой газ и нам за него должны платить дивиденты олигархи, за то , что пользуются нашим газом на своих "заводах и пароходах". Так например в Норвегии. Это если у нас капитализм, конечно, а не криминализм при котором массово грабят население.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 15 лис, 2018 15:51, всього редагувалось 1 раз.
И я тоже. Только в РСФСР. Несомненно, Украина/Белоруссия/Прибалтика/Молдавия жили сытнее, Закавказье так сумело организовать параллельную экономику, что даже обходчик составов на ж/д имел свои 5-10 рублей в день допдоходов (как-то в Сухуми разговорился с соседом по автобусу), в Средней Азии Советская власть наложилась на рабский менталитете, поэтому на жизнь 90% местных просто не обращали внимания, а 10% купалось в роскоши. В итоге - ЖИЛИ. Не понимая в сущности, насколько плохо и унизительно. И жалеть об этом (уровне жизни, где палку колбасы нужно было покупать под прилавком) ПРОСТО ГЛУПО. А вот о чем надо жалеть? Например, о культуре. Задавленная цензурой, она умудрялась в немногих словах сказать тем, кто умел слушать САМУЮ СУТЬ. Помните диалог герцога (Броневой) и командующего (Фарада) в захаровском Мюнгхаузене в сцене ареста героя Янковского :
- А почему музыка? - Видите ли, сначала намечались ТОРЖЕСТВА, потом АРЕСТЫ, потом решили совместить.
У меня каждый раз слезы наворачиваются на глаза, когда я в очередной раз вижу Леонова без парика, выходящего из милицейской Волги в Джентельменах удачи, Лазарева в сцене у стадиона Динамо в Еще раз про любовь, или сцену с перевязанными бойцами, ждущими с гранатами на перевес немецкие танки в Офицерах - и не потому, что сентиментален, просто прекрасно понимаю, что такого НИКТО НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ СНИМЕТ/НЕ СЫГРАЕТ. Нет ни актеров подобного уровня, ни режиссеров, ни сценаристов, ни композиторов. И не будет Но все это - уже совсем другая история.
detroytred написав:Очереди за молоком, маслом и т.д. появились к перестройке.
Как-то очереди за молоком прошли мимо меня, в упор не помню, зато помню постоянные вопли за окном - мо-ло-ко, деревенское мо-ло-ко. Бери, плати деньги и упивайся. И то уже при Горби, ранее без проблем очень качественная молочка была в магазинах.
detroytred написав:Нюанс при совке был в том, что для покупки дефицитных товаров нужно было по сути всего лишь немного переплатить.
Совершенно верно, всё как сейчас, плати рыночную)) цену и тебе без проблем апельсины и финский сервелат. Сейчас тебе за копейки тоже никто сервелат не отдаст.
detroytred написав:Сейчас: на днях наблюдал питание в областной больнице почти в центре города - завтрак -- чай с кусочком серого хлеба; обед - суп гороховый с тем же кусочком, ужин - две ложки ячки. Всё!!! Без масла грамма, сахара, соли)) и чего-либо ещё. Это натуральная пайка в блокаду.. Лекарства, само собой, за свой счёт.
Вот это есть, при советах пару раз лежал в больничке и еда нормальная была с маслом и сахаром, и лекарства не покупал, и врачам ничего не платил. И в школу денег не скидывались. И имхо, образование получше было, чем сейчас в независимой, как-то присутствовал на уроке математике в специализированной школе с якобы углубленным изучением иностранного языка в ВОСЬМОМ классе, треть учеников в принципе не понимали таблицу умножения и походили на тяжелых олигофренов в математике, половину просто на туповатых учеников. Я не удивляюсь почему у нас не было и долго не будет никаких Нобелевских лауреатов.
Волгарь написав:где палку колбасы нужно было покупать под прилавком) ПРОСТО ГЛУПО. А вот о чем надо жалеть?
Да я сейчас покупаю сардельки из-под прилавка - и кофе тоже- звоню заранее, что бы мне отложили - так как раскупают хороший товар ВСЕГДА!!! Остается плохой. Откладывают как постоянному покупателю. Сейчас у нас даже квашеную капусту - если вкусная - разгребают, не поймать. Не вкусная ( другой артикул)лежит Хожу к администратору - прошу подвезти еще партию капусты в зал если есть и жду пол часа "под прилавком". Самим квасить можно - но она через раз не удачная, зависит от качества самой капусты - и не угадать. А те кто делает для продажи заранее закупают правильную капусту оптом на сезон. Что тут плохого ? Хотите вкусную еду и качественную всегда нужно поморочиться. Это жизнь. Очереди и отложенный товар - это атрибут любого быта при любом строе. Вы что -то пишет - ерунду. А про нищее население - так я точно знаю в СССР многим было вообще пополам - как жить. Подсуетиться ради мебели - или вкусной еды - им было "ломари". Водки нажрались и им хорошо. Но при чм тут система ? Все необходимо было в СССР. Про Грузию вы правду пишете. Пока там не побывал - не знал. Там они частное дело развивали, цеха там были. Запрет на частную собственность - это было не правильно уже в брежневские времена - теоретически. Если бы не грабили в драконовских объмах все. На практике как посмотрю что стало... уже не уверен.
detroytred написав:Плюс совка - был обеспечен минимум и довольно реальный. Негатив - командно-административная система, которая, например, на мой взгляд, перебивает все плюсы, какие б не были.Но у людей разные вкусы ... и упрекать их в этом тоже некорректно.
Согласен с вами - все необходимое было. Как и должно быть при нормальной государственной системе. Были и недостатки. И в том числе запрет на частную собственность на средства производства. Тут нужно было давать людям возможность - кто сам справляется почему нет ? Но в принципе это была нормальная позитивная социальная формация. А сейчас - что-то чудовищное у нас стало - из которого народ бежит - спасается как от пожара.
Волгарь написав:У меня каждый раз слезы наворачиваются на глаза, когда я в очередной раз вижу Леонова без парика, выходящего из милицейской Волги в Джентельменах удачи, Лазарева в сцене у стадиона Динамо в Еще раз про любовь, или сцену с перевязанными бойцами, ждущими с гранатами на перевес немецкие танки в Офицерах - и не потому, что сентиментален, просто прекрасно понимаю, что такого НИКТО НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ СНИМЕТ/НЕ СЫГРАЕТ. Нет ни актеров подобного уровня, ни режиссеров, ни сценаристов, ни композиторов. И не будетНо все это - уже совсем другая история
Не такая уж другая это история. Если честно - я к советским фильмам равнодушен ( кроме Андрея Тарковского - вот кого уважаю и понимаю, смотрю на ура, мое - но он вряд ли советский по ментальности) , в театрах драматических мне скучно и я туда не хожу и раньше и сейчас. Орут как психи и кривляются. И все на пустом месте как по мне на мой вкус, но уважал это искусство масс. Это было выражение пика общей ментальности огромной массы людей. В каком-то смысле административно- командная система тому причиной - что все были на одной волне и образовали общую ментальность сплоченную и могучую - в результате "уравниловки". Хотя тут подвело чувство меры. Меня устраивало - что было гарантировано все необходимое. Но это есть во всех нормальных странах и ничего диковинного тут не было. Хотелось повышенного комфорта. Но была и не устраивала уравниловка - я то был не такой как все - мне ближе ментальность Тарковского ,а не Леонова. А равняться приходилось по нижней кромке. По верхней всех не уровнять - не все дотянутся. Но в любом случае это была нормальная система социальная со своими недостатками и даже уникальная, не повторимая в своем роде. И брежневский период - часть истории Украины - это самая ЗВЕЗДНАЯ ЧАСТЬ истории Украины - мы в ракетостроении были первыми в мире, народ жил благополучно, все было, земля у нас благодатная и богатая и ее потенциал раскрывался по полной, сейчас в какой научной или производственной отрасли Украина может претендовать хоть на что ? При этом в ТВ орут про гордость и СЛАВУ УКРАИНЫ, чем мы славимся сегодня ?! Чем гордиться - коррупцией и разграблением национального достояния ? Что заводы идут на металлолом ? далеко не самый плохой период был для Украины те 20 лет Брежневских и да, и хрущевских наверное - я их не застал . Думаю лучший за всю историю Украины брежневский период - которым нужно гордиться - было чем.
Что касается Порошенко - то он уникален в своем роде и единственный , кому удалось сделать фантастически дорогим этот наш "сыр в мышеловке" - ( на счет дешевого сыра ( то есть газа) в его мышеловке он врет) - да еще украсть этот самый сыр у этих же мышей... Да и сравнивать народ с мышами тоже не айс.
Волгарь написав:У меня каждый раз слезы наворачиваются на глаза, когда я в очередной раз вижу Леонова без парика, выходящего из милицейской Волги в Джентельменах удачи, Лазарева в сцене у стадиона Динамо в Еще раз про любовь, или сцену с перевязанными бойцами, ждущими с гранатами на перевес немецкие танки в Офицерах - и не потому, что сентиментален, просто прекрасно понимаю, что такого НИКТО НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ СНИМЕТ/НЕ СЫГРАЕТ. Нет ни актеров подобного уровня, ни режиссеров, ни сценаристов, ни композиторов. И не будетНо все это - уже совсем другая история
Не такая уж другая это история. Если честно - я к советским фильмам равнодушен ( кроме Андрея Тарковского - вот кого уважаю и понимаю, смотрю на ура, мое - но он вряд ли советский по ментальности) , в театрах драматических мне скучно и я туда не хожу и раньше и сейчас. Орут как психи и кривляются. И все на пустом месте как по мне на мой вкус, но уважал это искусство масс. Это было выражение пика общей ментальности огромной массы людей. В каком-то смысле административно- командная система тому причиной - что все были на одной волне и образовали общую ментальность сплоченную и могучую - в результате "уравниловки". Хотя тут подвело чувство меры. Меня устраивало - что было гарантировано все необходимое. Но это есть во всех нормальных странах и ничего диковинного тут не было. Хотелось повышенного комфорта. Но была и не устраивала уравниловка - я то был не такой как все - мне ближе ментальность Тарковского ,а не Леонова. А равняться приходилось по нижней кромке. По верхней всех не уровнять - не все дотянутся. Но в любом случае это была нормальная система социальная со своими недостатками и даже уникальная, не повторимая в своем роде. И брежневский период - часть истории Украины - это самая ЗВЕЗДНАЯ ЧАСТЬ истории Украины - мы в ракетостроении были первыми в мире, народ жил благополучно, все было, земля у нас благодатная и богатая и ее потенциал раскрывался по полной, сейчас в какой научной или производственной отрасли Украина может претендовать хоть на что ? При этом в ТВ орут про гордость и СЛАВУ УКРАИНЫ, чем мы славимся сегодня ?! Чем гордиться - коррупцией и разграблением национального достояния ? Что заводы идут на металлолом ? далеко не самый плохой период был для Украины те 20 лет Брежневских и да, и хрущевских наверное - я их не застал . Думаю лучший за всю историю Украины брежневский период - которым нужно гордиться - было чем.
Что касается Порошенко - то он уникален в своем роде и единственный , кому удалось сделать фантастически дорогим этот наш "сыр в мышеловке" - ( на счет дешевого сыра ( то есть газа) в его мышеловке он врет) - да еще украсть этот самый сыр у этих же мышей... Да и сравнивать народ с мышами тоже не айс.
Вспомнилось на счет Тарковского. После Зеркала метр был в простое и безденежье. Да в таком, что в его квартире отключили электричество за неуплату. И тут братья Стругацкие подали в Госкино заявку на сценарий Пикника на обочине (будущего Сталкера). Заявку приняли, и авторы написали сценарий, включив в него Тарковского, чтобы дать возможность ему поправить материальное положение. А получив гонорар, честно поделили его на троих. И тут жена режиссера неожиданно заявила - послушай, тебя обманули. Ведь Братья Стругацкие - это 2 писателя, но 1 автор - деньги надо было делить пополам. В итоге Тарковский, не написавший в сценарии ни строчки, устроил скандал авторам Сталкера, требуя передела денег. Так деньги развели трех советских мастеров культуры.