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Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:55
kalinavalera1 написав:
Я описал Брежневский период.
Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:57
andrijk777 написав: kalinavalera1 написав:
Я описал Брежневский период.
Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.
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