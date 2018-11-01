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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:55

  kalinavalera1 написав: Я описал Брежневский период.

Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:57

  andrijk777 написав:
  kalinavalera1 написав: Я описал Брежневский период.

Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.

18 - с октября 64-го по ноябрь 82-го
Волгарь
 
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