Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:49

А до майдана и во время что рассказывали его участники?

Ах да, я ж ватник и сепар.

В черном списке:

BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex