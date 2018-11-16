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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:55

  kalinavalera1 написав: Я описал Брежневский период.

Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:57

  andrijk777 написав:
  kalinavalera1 написав: Я описал Брежневский период.

Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.

18 - с октября 64-го по ноябрь 82-го
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:49

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

А до майдана и во время что рассказывали его участники?
Ах да, я ж ватник и сепар.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:57

  M-A-X написав:А до майдана и во время что рассказывали его участники?
Ах да, я ж ватник и сепар.

про ЗП в 1000 евро и пенсии в 500, а по факту имеем 100 и 50 соответственно... а арсений заливал, что газа собственной добычи нам хватит и правительство должно снизить цены на ЖКХ, но получив власть в результате переворота поднял тарифы в 10 раз... так что по старой украинской традиции говорим одно, делаем второе, а думаем третье... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:31

Про дешёвый сыр в Мышеловке брехня! Специально заскочил в АТБ и Фору на проспекте Науки - сыр такой же дорогой , как и по всему Киеву. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:04

  warlamp написав:Про дешёвый сыр в Мышеловке брехня! Специально заскочил в АТБ и Фору на проспекте Науки - сыр такой же дорогой , как и по всему Киеву. :D


Уже месяца два переключился с нашего пластилина под названием сыр на отличнейший Дор блю, немецкий, 400 грн за кг, просто тает во рту, вместо 300 грамм пластилина беру 150 грамм дор блю, хотя его рекомендуют к белому десертному, мне больше нравится к хорошему розовому вину.
К красному вину камамбер неплохо идет, но тут больше нравится не с большого круга делать нарезку, а в мелкой фабричной фасовке брать по 70-100 грамм, мягкая консистенция у него там лучше сохраняется.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:15

  freeze написав:
  warlamp написав:Про дешёвый сыр в Мышеловке брехня! Специально заскочил в АТБ и Фору на проспекте Науки - сыр такой же дорогой , как и по всему Киеву. :D


Уже месяца два переключился с нашего пластилина под названием сыр на отличнейший Дор блю, немецкий, 400 грн за кг, просто тает во рту, вместо 300 грамм пластилина беру 150 грамм дор блю, хотя его рекомендуют к белому десертному, мне больше нравится к хорошему розовому вину.
К красному вину камамбер неплохо идет, но тут больше нравится не с большого круга делать нарезку, а в мелкой фабричной фасовке брать по 70-100 грамм, мягкая консистенция у него там лучше сохраняется.


Красиво жить не запретишь!
А я живу плохо: пью старое вино,ем сыр с плесенью, телефон без кнопок а машина без крыши. :D
Иногда на оптовом беру головками Канивский и Голландский (Канив), Тильзитский (Каланчак). Довольно неплохие за 140грн/кг. Ещё Шостка делает неплохой голландский, но немного дороже.
warlamp
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