Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:55
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:57
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:49
Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
А до майдана и во время что рассказывали его участники?
Ах да, я ж ватник и сепар.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:57
про ЗП в 1000 евро и пенсии в 500, а по факту имеем 100 и 50 соответственно... а арсений заливал, что газа собственной добычи нам хватит и правительство должно снизить цены на ЖКХ, но получив власть в результате переворота поднял тарифы в 10 раз... так что по старой украинской традиции говорим одно, делаем второе, а думаем третье...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:31
Про дешёвый сыр в Мышеловке брехня! Специально заскочил в АТБ и Фору на проспекте Науки - сыр такой же дорогой , как и по всему Киеву.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:04
Уже месяца два переключился с нашего пластилина под названием сыр на отличнейший Дор блю, немецкий, 400 грн за кг, просто тает во рту, вместо 300 грамм пластилина беру 150 грамм дор блю, хотя его рекомендуют к белому десертному, мне больше нравится к хорошему розовому вину.
К красному вину камамбер неплохо идет, но тут больше нравится не с большого круга делать нарезку, а в мелкой фабричной фасовке брать по 70-100 грамм, мягкая консистенция у него там лучше сохраняется.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:15
Красиво жить не запретишь!
А я живу плохо: пью старое вино,ем сыр с плесенью, телефон без кнопок а машина без крыши.
Иногда на оптовом беру головками Канивский и Голландский (Канив), Тильзитский (Каланчак). Довольно неплохие за 140грн/кг. Ещё Шостка делает неплохой голландский, но немного дороже.
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