Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Суб 17 лис, 2018 16:17

andrijk777 написав: kalinavalera1 написав: Я описал Брежневский период. Я описал Брежневский период.

Це всього 15 років з 70 існування СССР.

Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР. Це всього 15 років з 70 існування СССР.Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.

1.Це в вас типова маніпуляція! Розвалили не сталінський тюремнй тоталитаризм - як що правда - що пишуть про той період - а навпаки - коли нам добре жилося. Не в розкошах - але - нормально жили. Навіщо міняти гарне на погане ? Чого ніхто не співчував нам у голодомор - та не прийшов визволяти тоді ? У часи коли фашисти напали ? та я не знаю як тоді було. Родичи кажуть - було ще краще при Сталіні , навіть у часи війни з Гитлером було тепло у Харкові у домівках . Жаба тут пише - так він теж полюбляє ті часи. Може про ті часи брешуть теж ? Я не застав - не знаю.2.То я взяв брежнєвський період - бо нас такого життя лишили. В нас вкрали добробут! А раніше гарним життя бути не могло -70 років - це дуже молода країна. З тих 70 років - була революція, 1 світова війна, потім громадянська війна до 1922 року. З 1923 стали на руїнах будувати промисловість. Тоді будували тяжко - бо не було механізмів зовсім - все руками. НЕ було екскаваторів, КАМазів , самоскидів та таке інше. Не було енергоносіів. Та не було своіх інженерів - та проектів,не було високоосвічених людей. Почали будувати Днепрогес - та побудували - не було енергоносіїв навіть. Так минуло 15 чи 17 років тільки побудувало фундамент - початковий - друга світова війна. Була війна з Японією з початку. То 15 чи 17 років між двома війнами світовими - для аграрної країни без інженерів з 0 - ви вважаєте можно було відновити країну ? за цей період якось перевести дихання ? Та якось відновили. Побудували Днепрогес - за скільки років ? А що побудували у Вільній Україні за 27 років зараз? Так в Росії до війни та революції не було нічого, спадок був бідний- дуже - при свічках жили. Тільки земля була То стали будувати руками " в ручну" Днірпогес та інше. Зразу друга війна світова - сталася. А у 1991 році спадок грабіжники з СРСР отримали багатющий - країна була однією з перших у світі по промисловості. Де це все ? Де оманлива "ефективність приватного власника" ? Буває ефективнисть вора ? Ні як що б сам подудував щось за свій кошт - і здатний на таке - то був бы фективним тай то по мірі моливості. А вори не можуть бути ефективними. Це вж анекдот. Та нам рота затикають - як таке скажеш. В нас вільна країна тільки для крадіїв .Закічилася у 1945 році друга світова - всі чоловіки массово загнули, хто повернувся - то без рук чи ніг. Вся країна у руїнах. А це вже 40 років три війни ( дві світові та громадянська) та революція) це з 70 років існування СРСР - в нас лишається 30 років - коли відбудовували країну з руїн. 1945- 1951 після війни ще тільки руїни розбирали - та чоловіче населення відновлювали - пока ще підростуть хлопчики - яким бло - 12 - 14 років. Після війни - такий був вік у "чоловіків" - діти залишилися тільки чоловічої статі.Тож у другій половині 20 сторічча тільки почали відновлювати промисловість. Мирного життя в СРСР і було всього років 25. При тому я не знаю як жилося при Хрущові, та це було після війни - то не дивно як що було скрутно. Навіть що хліб виростити - потрібно рівне поле - та трактор чи коні, щоб орати. А поле було в ямах від снарядів - а конів всіх убили. То чому ви дивуєтеся - що було мало років гарного життя ? Бо війни були - та початок був в СРСР промисловості з нуля. Горбі почав країну розвалювати. У 1991 - то вже остання стадія була - пограбунку СРСР що і було зафіксовано у договорі у 1991 році.Висновкі такі - в нас пошграбували все , що так важко будували наші діди та батьки. Ту ж Дніпрогес , металургійні комбінати , ГТС -газву систему та навіть дороги - шляхи та залізницю, що з рейками. Як не ругають наші шляхи - та все ж зовсім інша справа - як продиратися через хащи " навпростець " , саме важке - ті шляхи прокласти, а ми покриття - асфальт - навіть не можемо покласти на готові шляхи, що вже на багато легше.Нас не визволили "з тюрми" - бо життя було сите та вільне. Країну поважали у світі. Так щоб кожний робив - що кому заманеться -не було - бо це безпека суспільства і так не буває, хоч в ЄС, всі люди повинні триматися в рамках - бо влізуть на голову друг другу.Нас не відокремили "від Росії" - бо ми і так були окремо , кордон був завжди , були економічні зв"язки спільне виробництво, бо починали в одні часи з нуля - нам було дуже вигідно така підтримка - як бачимо - що сталося з нашою промисловістю та економікою без Росії ( та при підтримці СЩА) ?! ? Сама Росія нас і пограбувала. Це вірно. З початку разом все будували - а потім все побудуване разом, Єльцін віддав якимось своїм спільникам у приватну власність.Та це окремі такі люди знайшлися "дуже хитрі". Я б називав їх не "росіянами" , вони часто і не росіяни, того ж Єльцина назвав би - "кримнальними фігурами різних націй". Бо здобутки СРСР - передавалися не країні Україні від СРСР - а в якісь кримінальні заграбущі руки особисто комусь " У ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ ". Типу Березовьского в них , а в нас - теж вони всім відомі ці фігури - чи "кримінальні постаті різних націй".В нас пограбували наш національний здобуток, нас відокремили від наших заводів, землі , надр, газотранспортної системи та всього, що так важко будували наші діди, та що належало нашім прадідам.Приватна власніть була потрібна - як що людина сама щось побудувала . Але не на награбоване в нас господарство - яка така приватна власність на награбоване ?! Ми з нашого господарства жили в СРСР - не бідували. Чого це стали все "ламати" ?! А хто капіталістом хоче бути - то будь ласка, хай своє будує. В багатьох розвинутих країнах не має таких капіталістів - щоб побудували свій металургійний комбінат, бо це не можливо самому навіть за кілька поколінь. Це стратегічний ресурс країни до того ж. Максимально = що може потягнути приватний ділок - це автомобільний завод чи смартфони - планшети виробляти. І то - хай за свій рахунок докажуть - що вони можуть управлятися - то будуть мати - по своїй праці, а не награбувати. Та де за ті 27 років "свободи" = як народ України звільнили від українського національного майна ( а не від російського рабства) - наші пілприємці побудували автоконценри як у СЩА чи випускають електроніку - як Китай ? Вони за 27 років - а це більше ніж СРСР існував без війн - що побудували - зробили? Народ України пограбували на наше державне майно. Чому це стало для нас "звільненням " ? Від майна - яке давало нам безкоштовну медичну допомогу, та комуналку , навіть квартири безкоштовні?! Це яке "звільнення?! Все інше дурнувата брехня розрахована не знаю вже на кого. Мене вчили українсткій мові в школі в СРСР. Жив я у російськомовному місті Дніпро. Газет , видань та книжок на українській мові було на багато більше ніж зараз. Кафедри були в усіх ВИШАХ української мови. Газети та книжки на українській мові друкувалися за державний кошт - підтримувалися мова та традиції українців. А зараз ? Хто видає за прибутки від ГТС Щевченка? Попитом воно не користувалося, але підтримували, як годиться. А хто зараз у світи вдягається просто у побуті всь час в національну одежу ? Її носили - і тоді 300 років тому тільки у свята.Зараз 21 сторічча - та вже давно спільна культура у світі. Все що було досягнуто культурою різних націй - у спільному "котлі переварилося" та туди додали високтехнологічні досягнення світу - все що мать люди х культурного здобутку - то має вже весь світ спільно олодіє. Українська мова не стала міжнародною. Таких мов як- що 3-4 набереться - вже гарно. Підтримують традиції у музеях всі народи та на фольк фестах- а жити потрібно на сучасному рівні - багато що досягли люди за 200- чи 300 років - з часів як носили вишиванки. Не можна цей світовий культурний здобуток викидати на смітник - та жити на рівні як 200-300 назад. Нас обмежують у культурному плані прмусово та з умислом злим. Багато облуди. Одна облуда зараз.