|
|
|
Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:55
kalinavalera1 написав:
Я описал Брежневский период.
Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1133
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:57
andrijk777 написав: kalinavalera1 написав:
Я описал Брежневский период.
Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.
18 - с октября 64-го по ноябрь 82-го
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5641
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:04
warlamp написав:
Про дешёвый сыр в Мышеловке брехня! Специально заскочил в АТБ и Фору на проспекте Науки - сыр такой же дорогой , как и по всему Киеву.
Уже месяца два переключился с нашего пластилина под названием сыр на отличнейший Дор блю, немецкий, 400 грн за кг, просто тает во рту, вместо 300 грамм пластилина беру 150 грамм дор блю, хотя его рекомендуют к белому десертному, мне больше нравится к хорошему розовому вину.
К красному вину камамбер неплохо идет, но тут больше нравится не с большого круга делать нарезку, а в мелкой фабричной фасовке брать по 70-100 грамм, мягкая консистенция у него там лучше сохраняется.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8493
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2445 раз.
- Подякували: 3406 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:15
freeze написав: warlamp написав:
Про дешёвый сыр в Мышеловке брехня! Специально заскочил в АТБ и Фору на проспекте Науки - сыр такой же дорогой , как и по всему Киеву.
Уже месяца два переключился с нашего пластилина под названием сыр на отличнейший Дор блю, немецкий, 400 грн за кг, просто тает во рту, вместо 300 грамм пластилина беру 150 грамм дор блю, хотя его рекомендуют к белому десертному, мне больше нравится к хорошему розовому вину.
К красному вину камамбер неплохо идет, но тут больше нравится не с большого круга делать нарезку, а в мелкой фабричной фасовке брать по 70-100 грамм, мягкая консистенция у него там лучше сохраняется.
Красиво жить не запретишь!
А я живу плохо: пью старое вино,ем сыр с плесенью, телефон без кнопок а машина без крыши.
Иногда на оптовом беру головками Канивский и Голландский (Канив), Тильзитский (Каланчак). Довольно неплохие за 140грн/кг. Ещё Шостка делает неплохой голландский, но немного дороже.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 722
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:48
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4751
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|302
|
Суб 17 лис, 2018 02:51
Imp
|
|3
|124
|
П'ят 16 лис, 2018 16:50
M-A-X
|
|1
|52
|
|