Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Пон 19 лис, 2018 23:33

detroytred написав: Sommer

Сравнение с тюрьмой - глупо...



Уровни ограничения прав и свобод в тюрьме и в совке -- очень сильно отличаются. Уравнивать? Глупо.



Сейчас месячную зарплату отдают за айфон. Тогда за кофточку.

Только нюанс: 70 р. и больше в месяц получали очень многие, сейчас далеко не многие за месячный доход могут купить айфон.

Второй нюанс - больница, лекарства и т.д.

Отличные примеры подобрали для сравнения прямо. Айфон и близко не предмет первой необходимости, и у него тысячи заменителей. Нормальная - просто нормальная - одежда, обувь, и даже еда - которую надо было "выхватывать", "доставать", по знакомству, занимать многочасовые очереди, отпрашиваться с работы и пр. Бытовое убожество. Конечно, тюрьмой сравнение скорее гипербола, но на самом деле не настоко и преувеличено. Ограничение на передвижение, как внутри страны так и за её пределы, тотальная цензура, абсолютная власть государственных и партейных институтов, для которых нет судебной системы даже условно.Так что не надо про айфоны вместо кофточек.Больница, лекарства... Наплевательское отношение к пациентам и "подарки" врачам появились не 27лет назад. По большей части тут ничего не изменилось, разве что в СССР никакой альтернативы не было в принципе. Родственница получила инвалидность из-за врачебной халатности при той самой "бесплатной медицине".