Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Вів 20 лис, 2018 09:06

Джон написав: Вот вам и совко - медицина. Вот вам и совко - медицина.

На самом деле воспоминания у всех могут быть совсем разные. И про нынешнюю украинскую медицину можно почитать столько леденящих душу историй, что фильм Звонок покажется легкой комедией.Есть объективные факторы - статистика - средняя продолжительность жизни с 1960 года в Украине практически не изменилась. А это значит, что в 1960-70 годах, когда не было МРТ, КРТ, других вкусных изобретений, позволяющих эффективно лечить и предотвращать, тогдашняя медицина с точки зрения статистики творила чудеса, даже сложно представить какая продолжительность жизни была тогда при наличии всех современных изобретений, может на уровне японской ))) Возможно дело было еще и в развитой системе профилактических осмотров. Тогда же не делали за 500 грн медицинские книжки посреднику как сейчас в цивилизованной стране ))) Вот вчера классный руководитель написал в вайбере - типа цивилизационный гаджет - кто не хочет, чтобы ребенок делал флюорографию передайте с ребенком 100 грн, вам всё напишут за так. По факту азиатщина.Не говоря уже о нынешней бесовщине с прививками, в развитых странах на непривитую Украину с фактически эпидемией давно забытой кори смотрят в этом плане как на дикарей.