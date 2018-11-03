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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 18192021>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:55

  kalinavalera1 написав: Я описал Брежневский период.

Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:57

  andrijk777 написав:
  kalinavalera1 написав: Я описал Брежневский период.

Це всього 15 років з 70 існування СССР.
Брати найкращі роки СССР і вибирати з них найкраще - типова маніпуляція вати про СССР.

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Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:31

Про дешёвый сыр в Мышеловке брехня! Специально заскочил в АТБ и Фору на проспекте Науки - сыр такой же дорогой , как и по всему Киеву. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:04

  warlamp написав:Про дешёвый сыр в Мышеловке брехня! Специально заскочил в АТБ и Фору на проспекте Науки - сыр такой же дорогой , как и по всему Киеву. :D


Уже месяца два переключился с нашего пластилина под названием сыр на отличнейший Дор блю, немецкий, 400 грн за кг, просто тает во рту, вместо 300 грамм пластилина беру 150 грамм дор блю, хотя его рекомендуют к белому десертному, мне больше нравится к хорошему розовому вину.
К красному вину камамбер неплохо идет, но тут больше нравится не с большого круга делать нарезку, а в мелкой фабричной фасовке брать по 70-100 грамм, мягкая консистенция у него там лучше сохраняется.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:15

  freeze написав:
  warlamp написав:Про дешёвый сыр в Мышеловке брехня! Специально заскочил в АТБ и Фору на проспекте Науки - сыр такой же дорогой , как и по всему Киеву. :D


Уже месяца два переключился с нашего пластилина под названием сыр на отличнейший Дор блю, немецкий, 400 грн за кг, просто тает во рту, вместо 300 грамм пластилина беру 150 грамм дор блю, хотя его рекомендуют к белому десертному, мне больше нравится к хорошему розовому вину.
К красному вину камамбер неплохо идет, но тут больше нравится не с большого круга делать нарезку, а в мелкой фабричной фасовке брать по 70-100 грамм, мягкая консистенция у него там лучше сохраняется.


Красиво жить не запретишь!
А я живу плохо: пью старое вино,ем сыр с плесенью, телефон без кнопок а машина без крыши. :D
Иногда на оптовом беру головками Канивский и Голландский (Канив), Тильзитский (Каланчак). Довольно неплохие за 140грн/кг. Ещё Шостка делает неплохой голландский, но немного дороже.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:34

  detroytred написав:Faceless
Вы тоже-то перегибаете.
Очереди за молоком, маслом и т.д. появились к перестройке.


Скорее перестройка началась, потому что появились очереди и пришло понимание, что "так дальше жить нельзя".

  detroytred написав:Нюанс при совке был в том, что для покупки дефицитных товаров нужно было по сути всего лишь немного переплатить. И эти деньги у многих (очень многих) были.


Конечно были. Купить кофточку или кроссовки за цену больше месячной зарплаты - просто счастье для человека.

  detroytred написав:Плюс совка - был обеспечен минимум и довольно реальный. Негатив - командно-административная система, которая, например, на мой взгляд, перебивает все плюсы, какие б не были.


Замени слово "совок" на "тюрьма"... и о чудо, все плюсы и минусы прекрасно соответствуют.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:07

Sommer
Сравнение с тюрьмой - глупо...

Уровни ограничения прав и свобод в тюрьме и в совке -- очень сильно отличаются. Уравнивать? Глупо.

Сейчас месячную зарплату отдают за айфон. Тогда за кофточку.
Только нюанс: 70 р. и больше в месяц получали очень многие, сейчас далеко не многие за месячный доход могут купить айфон.
Второй нюанс - больница, лекарства и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:33

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

detroytred написав:Sommer
Сравнение с тюрьмой - глупо...

Уровни ограничения прав и свобод в тюрьме и в совке -- очень сильно отличаются. Уравнивать? Глупо.

Сейчас месячную зарплату отдают за айфон. Тогда за кофточку.
Только нюанс: 70 р. и больше в месяц получали очень многие, сейчас далеко не многие за месячный доход могут купить айфон.
Второй нюанс - больница, лекарства и т.д.


Отличные примеры подобрали для сравнения прямо. Айфон и близко не предмет первой необходимости, и у него тысячи заменителей. Нормальная - просто нормальная - одежда, обувь, и даже еда - которую надо было "выхватывать", "доставать", по знакомству, занимать многочасовые очереди, отпрашиваться с работы и пр. Бытовое убожество. Конечно, тюрьмой сравнение скорее гипербола, но на самом деле не настоко и преувеличено. Ограничение на передвижение, как внутри страны так и за её пределы, тотальная цензура, абсолютная власть государственных и партейных институтов, для которых нет судебной системы даже условно.
Так что не надо про айфоны вместо кофточек.
Больница, лекарства... Наплевательское отношение к пациентам и "подарки" врачам появились не 27лет назад. По большей части тут ничего не изменилось, разве что в СССР никакой альтернативы не было в принципе. Родственница получила инвалидность из-за врачебной халатности при той самой "бесплатной медицине".
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 01:16

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Faceless написав:Больница, лекарства.
Да и доктора разные у меня знакомого лет 15 в совке и после "лечили" от эпилепсии.. потом пояаилось МРТ и товарисч его сделал -- оказалось что повреждение сосудов из за бароторавмы. На флоте служил. Пол года правильного лечения и все "эпилепсии" как не бывало. Но вот снять его с учета в неврологическом диспансере не хотят)). Кстати неправильный диагноз ему поставили в Севастопольском госпитале КЧФ, вроде доктора морские и понимать хоть что то должны были.. а нет. Вот вам и совко - медицина. Мне в Забайкалье служить пришлось - там от аппендицита умирали.. такие вот доктора были.
  Faceless написав:Ограничение на передвижение, как внутри страны так и за её пределы
да погран-районы. В тот же Севастополь пропуск например надо было. Или на Курилы). Ну а про закрытые номерные города типа Арзамас-16, Пенза-19 и говорить нечего.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:06

  Джон написав:Вот вам и совко - медицина.


На самом деле воспоминания у всех могут быть совсем разные. И про нынешнюю украинскую медицину можно почитать столько леденящих душу историй, что фильм Звонок покажется легкой комедией.

Есть объективные факторы - статистика - средняя продолжительность жизни с 1960 года в Украине практически не изменилась. А это значит, что в 1960-70 годах, когда не было МРТ, КРТ, других вкусных изобретений, позволяющих эффективно лечить и предотвращать, тогдашняя медицина с точки зрения статистики творила чудеса, даже сложно представить какая продолжительность жизни была тогда при наличии всех современных изобретений, может на уровне японской ))) Возможно дело было еще и в развитой системе профилактических осмотров. Тогда же не делали за 500 грн медицинские книжки посреднику как сейчас в цивилизованной стране ))) Вот вчера классный руководитель написал в вайбере - типа цивилизационный гаджет - кто не хочет, чтобы ребенок делал флюорографию передайте с ребенком 100 грн, вам всё напишут за так. По факту азиатщина.
Не говоря уже о нынешней бесовщине с прививками, в развитых странах на непривитую Украину с фактически эпидемией давно забытой кори смотрят в этом плане как на дикарей.
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