Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Вів 20 лис, 2018 11:11

freeze написав: Джон написав: Вот вам и совко - медицина. Вот вам и совко - медицина.



На самом деле воспоминания у всех могут быть совсем разные. И про нынешнюю украинскую медицину можно почитать столько леденящих душу историй, что фильм Звонок покажется легкой комедией.



Есть объективные факторы - статистика - средняя продолжительность жизни с 1960 года в Украине практически не изменилась. А это значит, что в 1960-70 годах, когда не было МРТ, КРТ, других вкусных изобретений, позволяющих эффективно лечить и предотвращать, тогдашняя медицина с точки зрения статистики творила чудеса, даже сложно представить какая продолжительность жизни была тогда при наличии всех современных изобретений, может на уровне японской ))) Возможно дело было еще и в развитой системе профилактических осмотров. Тогда же не делали за 500 грн медицинские книжки посреднику как сейчас в цивилизованной стране ))) Вот вчера классный руководитель написал в вайбере - типа цивилизационный гаджет - кто не хочет, чтобы ребенок делал флюорографию передайте с ребенком 100 грн, вам всё напишут за так. По факту азиатщина.

Не говоря уже о нынешней бесовщине с прививками, в развитых странах на непривитую Украину с фактически эпидемией давно забытой кори смотрят в этом плане как на дикарей. На самом деле воспоминания у всех могут быть совсем разные. И про нынешнюю украинскую медицину можно почитать столько леденящих душу историй, что фильм Звонок покажется легкой комедией.Есть объективные факторы - статистика - средняя продолжительность жизни с 1960 года в Украине практически не изменилась. А это значит, что в 1960-70 годах, когда не было МРТ, КРТ, других вкусных изобретений, позволяющих эффективно лечить и предотвращать, тогдашняя медицина с точки зрения статистики творила чудеса, даже сложно представить какая продолжительность жизни была тогда при наличии всех современных изобретений, может на уровне японской ))) Возможно дело было еще и в развитой системе профилактических осмотров. Тогда же не делали за 500 грн медицинские книжки посреднику как сейчас в цивилизованной стране ))) Вот вчера классный руководитель написал в вайбере - типа цивилизационный гаджет - кто не хочет, чтобы ребенок делал флюорографию передайте с ребенком 100 грн, вам всё напишут за так. По факту азиатщина.Не говоря уже о нынешней бесовщине с прививками, в развитых странах на непривитую Украину с фактически эпидемией давно забытой кори смотрят в этом плане как на дикарей.

Вы забываете, что 55 лет назад в СССР была абсолютно другая возрастная пирамида населения - рождаемость была около 25-ти на 1000 (в 2,5+ раза выше, чем сейчас на Украине), а доля возрастов 60+ минимально. В среднем общество было значительно моложе, а, значит, и здоровее. Поэтому и общая смертность была примерно ВДВОЕ меньше, чем сейчас, и продолжительность жизни (вовсе не средний возраст умерших, как думают многие, а ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОДИВШИХСЯ В ТОМ ГОДУ) была вполне сопоставимой с нынешней.К тому же не следует забывать еще об одном важном факторе - большинство взрослого населения, жившего тогда, тогда родилось в 20-30-ые годы, т.е. познало все прелести естественного отбора по Дарвину - это когда до 5-ти лет доживало лишь 3/4 новорожденных. Люди, не погибшие в раннем детстве от голода/холода/эпидемий обладали такой генетикой и приобретали такой иммунитет, какой и не снился современным младенцам - при смертности в 7,5 на 1000 (нынешний показатель на Украине), когда выживает практически каждый, кого в те времена посчитали бы нежизнеспособным.