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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:27

  freeze написав:
  Джон написав:Вот вам и совко - медицина.


На самом деле воспоминания у всех могут быть совсем разные. И про нынешнюю украинскую медицину можно почитать столько леденящих душу историй, что фильм Звонок покажется легкой комедией.

Есть объективные факторы - статистика - средняя продолжительность жизни с 1960 года в Украине практически не изменилась. А это значит, что в 1960-70 годах, когда не было МРТ, КРТ, других вкусных изобретений, позволяющих эффективно лечить и предотвращать, тогдашняя медицина с точки зрения статистики творила чудеса, даже сложно представить какая продолжительность жизни была тогда при наличии всех современных изобретений, может на уровне японской ))) Возможно дело было еще и в развитой системе профилактических осмотров. Тогда же не делали за 500 грн медицинские книжки посреднику как сейчас в цивилизованной стране ))) Вот вчера классный руководитель написал в вайбере - типа цивилизационный гаджет - кто не хочет, чтобы ребенок делал флюорографию передайте с ребенком 100 грн, вам всё напишут за так. По факту азиатщина.
Не говоря уже о нынешней бесовщине с прививками, в развитых странах на непривитую Украину с фактически эпидемией давно забытой кори смотрят в этом плане как на дикарей.

Грустно, но факт.
Кстати, волна антипрививочников ширится. При чем в нее попадают вполне адекватные, образованные люди, которые, вдруг, начинают нести какой-то средневековый бред.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:11

  freeze написав:
  Джон написав:Вот вам и совко - медицина.


На самом деле воспоминания у всех могут быть совсем разные. И про нынешнюю украинскую медицину можно почитать столько леденящих душу историй, что фильм Звонок покажется легкой комедией.

Есть объективные факторы - статистика - средняя продолжительность жизни с 1960 года в Украине практически не изменилась. А это значит, что в 1960-70 годах, когда не было МРТ, КРТ, других вкусных изобретений, позволяющих эффективно лечить и предотвращать, тогдашняя медицина с точки зрения статистики творила чудеса, даже сложно представить какая продолжительность жизни была тогда при наличии всех современных изобретений, может на уровне японской ))) Возможно дело было еще и в развитой системе профилактических осмотров. Тогда же не делали за 500 грн медицинские книжки посреднику как сейчас в цивилизованной стране ))) Вот вчера классный руководитель написал в вайбере - типа цивилизационный гаджет - кто не хочет, чтобы ребенок делал флюорографию передайте с ребенком 100 грн, вам всё напишут за так. По факту азиатщина.
Не говоря уже о нынешней бесовщине с прививками, в развитых странах на непривитую Украину с фактически эпидемией давно забытой кори смотрят в этом плане как на дикарей.

Вы забываете, что 55 лет назад в СССР была абсолютно другая возрастная пирамида населения - рождаемость была около 25-ти на 1000 (в 2,5+ раза выше, чем сейчас на Украине), а доля возрастов 60+ минимально. В среднем общество было значительно моложе, а, значит, и здоровее. Поэтому и общая смертность была примерно ВДВОЕ меньше, чем сейчас, и продолжительность жизни (вовсе не средний возраст умерших, как думают многие, а ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОДИВШИХСЯ В ТОМ ГОДУ) была вполне сопоставимой с нынешней.
К тому же не следует забывать еще об одном важном факторе - большинство взрослого населения, жившего тогда, тогда родилось в 20-30-ые годы, т.е. познало все прелести естественного отбора по Дарвину - это когда до 5-ти лет доживало лишь 3/4 новорожденных. Люди, не погибшие в раннем детстве от голода/холода/эпидемий обладали такой генетикой и приобретали такой иммунитет, какой и не снился современным младенцам - при смертности в 7,5 на 1000 (нынешний показатель на Украине), когда выживает практически каждый, кого в те времена посчитали бы нежизнеспособным.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:10

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  airmax78 написав:Кстати, волна антипрививочников ширится. При чем в нее попадают вполне адекватные, образованные люди, которые, вдруг, начинают нести какой-то средневековый бред.

Рабини Ізраїлю і США назвали нещеплених співгромадян «вбивцями» через спалах кору в єврейських громадах

Детальніше читайте на УНІАН: https://religions.unian.ua/judaism/1033 ... madah.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:24

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  freeze написав:Есть объективные факторы - статистика - средняя продолжительность жизни с 1960 года в Украине практически не изменилась.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни у мужчин по статистике была наибольшей - 68,45, у женщин - 75,03 - в 1964
После этого она почти непрерывно снижалась до 1984-85 (64,61 у мужчин, 74,03 у женщин). Следующий минимум - уже при независимости в 90-е (61,20/72,50 в 1995) и с тех пор растет и вырос до 66/76. Более высокими показатель был всего лет 15 с 60-Х по середину 70-х и несколько лет в 80-х для мужчин, и ни разу не был выше для женщин.
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_e0.php
Это уж если говорить о статистике
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:28

Faceless
Сравнение айфона с импортной кофточкой вполне уместно.
Простых кофточек, как предметов первой необходимости, доступных также, как и простых мобтелефонов, было достаточно.

Медицина была на довольно высоком уровне обеспечения.
Коробок конфет ну никак не идёт в сравнение с нынешними купюрами врачу, не говоря уж об оплате самого лечения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:44

  detroytred написав:Sommer
Сравнение с тюрьмой - глупо...

Уровни ограничения прав и свобод в тюрьме и в совке -- очень сильно отличаются.


Конечно отличаются, совок территорией поболе был.

  detroytred написав:Сейчас месячную зарплату отдают за айфон. Тогда за кофточку.
Только нюанс: 70 р. и больше в месяц получали очень многие, сейчас далеко не многие за месячный доход могут купить айфон.


Кофточка за 70 руб? Ха-ха. Цифра раза в три больше была.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:57

  detroytred написав:Faceless
Сравнение айфона с импортной кофточкой вполне уместно.
Простых кофточек, как предметов первой необходимости, доступных также, как и простых мобтелефонов, было достаточно.


Достаточно? Да если бы.

  detroytred написав:Медицина была на довольно высоком уровне обеспечения.


Не желаешь вернуться на этот высокий уровень... ну хотя бы в стоматологии? :mrgreen:

  detroytred написав:Коробок конфет ну никак не идёт в сравнение с нынешними купюрами врачу, не говоря уж об оплате самого лечения.


Коробок конфет был во-первых дефицитом, во-вторых стоил не так уж и мало.
У меня трое родственников были врачами при советах, я в курсе, что им приносили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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