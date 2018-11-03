Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

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На самом деле воспоминания у всех могут быть совсем разные. И про нынешнюю украинскую медицину можно почитать столько леденящих душу историй, что фильм Звонок покажется легкой комедией.
Есть объективные факторы - статистика - средняя продолжительность жизни с 1960 года в Украине практически не изменилась. А это значит, что в 1960-70 годах, когда не было МРТ, КРТ, других вкусных изобретений, позволяющих эффективно лечить и предотвращать, тогдашняя медицина с точки зрения статистики творила чудеса, даже сложно представить какая продолжительность жизни была тогда при наличии всех современных изобретений, может на уровне японской ))) Возможно дело было еще и в развитой системе профилактических осмотров. Тогда же не делали за 500 грн медицинские книжки посреднику как сейчас в цивилизованной стране ))) Вот вчера классный руководитель написал в вайбере - типа цивилизационный гаджет - кто не хочет, чтобы ребенок делал флюорографию передайте с ребенком 100 грн, вам всё напишут за так. По факту азиатщина. Не говоря уже о нынешней бесовщине с прививками, в развитых странах на непривитую Украину с фактически эпидемией давно забытой кори смотрят в этом плане как на дикарей.
Грустно, но факт. Кстати, волна антипрививочников ширится. При чем в нее попадают вполне адекватные, образованные люди, которые, вдруг, начинают нести какой-то средневековый бред.
На самом деле воспоминания у всех могут быть совсем разные. И про нынешнюю украинскую медицину можно почитать столько леденящих душу историй, что фильм Звонок покажется легкой комедией.
Есть объективные факторы - статистика - средняя продолжительность жизни с 1960 года в Украине практически не изменилась. А это значит, что в 1960-70 годах, когда не было МРТ, КРТ, других вкусных изобретений, позволяющих эффективно лечить и предотвращать, тогдашняя медицина с точки зрения статистики творила чудеса, даже сложно представить какая продолжительность жизни была тогда при наличии всех современных изобретений, может на уровне японской ))) Возможно дело было еще и в развитой системе профилактических осмотров. Тогда же не делали за 500 грн медицинские книжки посреднику как сейчас в цивилизованной стране ))) Вот вчера классный руководитель написал в вайбере - типа цивилизационный гаджет - кто не хочет, чтобы ребенок делал флюорографию передайте с ребенком 100 грн, вам всё напишут за так. По факту азиатщина. Не говоря уже о нынешней бесовщине с прививками, в развитых странах на непривитую Украину с фактически эпидемией давно забытой кори смотрят в этом плане как на дикарей.
Вы забываете, что 55 лет назад в СССР была абсолютно другая возрастная пирамида населения - рождаемость была около 25-ти на 1000 (в 2,5+ раза выше, чем сейчас на Украине), а доля возрастов 60+ минимально. В среднем общество было значительно моложе, а, значит, и здоровее. Поэтому и общая смертность была примерно ВДВОЕ меньше, чем сейчас, и продолжительность жизни (вовсе не средний возраст умерших, как думают многие, а ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОДИВШИХСЯ В ТОМ ГОДУ) была вполне сопоставимой с нынешней. К тому же не следует забывать еще об одном важном факторе - большинство взрослого населения, жившего тогда, тогда родилось в 20-30-ые годы, т.е. познало все прелести естественного отбора по Дарвину - это когда до 5-ти лет доживало лишь 3/4 новорожденных. Люди, не погибшие в раннем детстве от голода/холода/эпидемий обладали такой генетикой и приобретали такой иммунитет, какой и не снился современным младенцам - при смертности в 7,5 на 1000 (нынешний показатель на Украине), когда выживает практически каждый, кого в те времена посчитали бы нежизнеспособным.
freeze написав:Есть объективные факторы - статистика - средняя продолжительность жизни с 1960 года в Украине практически не изменилась.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни у мужчин по статистике была наибольшей - 68,45, у женщин - 75,03 - в 1964 После этого она почти непрерывно снижалась до 1984-85 (64,61 у мужчин, 74,03 у женщин). Следующий минимум - уже при независимости в 90-е (61,20/72,50 в 1995) и с тех пор растет и вырос до 66/76. Более высокими показатель был всего лет 15 с 60-Х по середину 70-х и несколько лет в 80-х для мужчин, и ни разу не был выше для женщин. http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_e0.php Это уж если говорить о статистике
detroytred написав:Sommer Сравнение с тюрьмой - глупо...
Уровни ограничения прав и свобод в тюрьме и в совке -- очень сильно отличаются.
Конечно отличаются, совок территорией поболе был.
detroytred написав:Сейчас месячную зарплату отдают за айфон. Тогда за кофточку. Только нюанс: 70 р. и больше в месяц получали очень многие, сейчас далеко не многие за месячный доход могут купить айфон.
Кофточка за 70 руб? Ха-ха. Цифра раза в три больше была.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
detroytred написав:Sommer Ха-ха)) В сто раз больше)) Джинсы 125 р. суперее некуда с кучей змеек супер перрис. А у Вас кофточка якобы 210.
Конечно достаточно простых доступных кофточек было. Голым никто не ходил.
Разумеется, что речь шла об уровне (по буквам - обеспечения) медицины и стоматологии для тех годов. В принципе, и на стоматологию не жалуюсь - зуб до сих пор держится.
Во-первых, коробок конфет не был таким уж дефицитом. Во-вторых, сравните цену коробка конфет и оплату сегодня врачу))) Заплатите коробком конфет за лечение))))
Пустая дискуссия для очернителей собственной истории. Ежу понятно, что советская медицина отставала от мирового уровня на то время гораздо меньше, чем сейчас наша медицина отстает от того же мирового уровня. Крапка. Как любил говорить любитель истории Ющенко. И не дай Бог тут кому-то сейчас заболеть серьезным заболеванием, укакаетесь от счета за лечение, и не факт, что с вас попросту не скачают деньги за фуфломицины, поддельные анализы, а по факту склеенные ласты и траурный марш. И даже не буду ни с кем спорить. По факту пришлось ровно полгода лежать в детстве в кардиологии, не заплатили ни копейки денег за нахождение в больнице, лекарства давались бесплатно, никто не давал простыни с фуфломицинами, которые надо купить только в этой аптеке, бесплатно приходил к детям учитель, чтобы не отстали от школьной программы, бесплатно нормально кормили, и тут какие-то пропагандисты меня персонально это испытавшего будут переубеждать, что сейчас попасть в кардиологию лучше. Попадите сами сейчас в кардиологию, и напишите свои реальные впечатления, а не по методичкам для интернет-битв.
freeze написав:И не дай Бог тут кому-то сейчас заболеть серьезным заболеванием, укакаетесь от счета за лечение, и не факт, что с вас попросту не скачают деньги за фуфломицины, поддельные анализы, а по факту склеенные ласты и траурный марш.
Ну это в равной степени справедливо и для тогдашней медицины. Не стоит забывать и то, что сейчас при глубоком проникновении соцсетей и активности СМИ любой негатив сразу получает широкое распространение, в отличие от совка, что создаёт иллюзию того, будто сейчас его больше. И халатности, и фуфла, и траурных маршей было ничуть не меньше, как и взятки не ограничивались "коробочкой конфет".