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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:43

  Faceless написав:как и взятки не ограничивались "коробочкой конфет".


Мои родители не заплатили ни копейки денег за моё полугодовое нахождение в больнице ни за лекарства, ни за обследования, ни за питание, ни за учителей приходящих, у работяг это было не принято, и меня вылечили от непростого заболевания.
Мои родители за 10 лет не сдали в школу ни копейки денег на нужды класса, просто потому что это было немыслимо, так цветы учителям дарили на 1 сентября - это да. Но нужды класса - это современный наш маразм.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:59

  Faceless написав:
freeze написав:И не дай Бог тут кому-то сейчас заболеть серьезным заболеванием, укакаетесь от счета за лечение, и не факт, что с вас попросту не скачают деньги за фуфломицины, поддельные анализы, а по факту склеенные ласты и траурный марш.

Ну это в равной степени справедливо и для тогдашней медицины. Не стоит забывать и то, что сейчас при глубоком проникновении соцсетей и активности СМИ любой негатив сразу получает широкое распространение, в отличие от совка, что создаёт иллюзию того, будто сейчас его больше. И халатности, и фуфла, и траурных маршей было ничуть не меньше, как и взятки не ограничивались "коробочкой конфет".
Да не было в совке такого отношения к баблу как сейчас, конфеты-шампанское и хватит. Сейчас плати за все, иначе будешь лежать в коридоре и никто не подойдет.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:16

  freeze написав:Мои родители за 10 лет не сдали в школу ни копейки денег на нужды класса, просто потому что это было немыслимо, так цветы учителям дарили на 1 сентября - это да. Но нужды класса - это современный наш маразм.

Ну если Вам за 70 уже - то возможно. А кому за сорок не дадут соврать - сдавать на ремонт класса , на всякие там занавески и полочки и прочую краску было уже общепринятой нормой в 80-е годы. Кто из малоимущих родителей не мог сдать - могли вполне отдать натурой, поучавствовав в ремонте лично. Но этим сбором денег и их расходованием в основном занимались сами родительские комитеты и с этих денег навряд ли что могли прикарманить учителя и администрация школы. И подарки учителям не только цветы. И не только учителям - а и наверх в гороно. Особенно от тех родителей, кто желал чтоб их чадо не просто окончило школу а окончило с медалью.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:32

  Джон написав:
  Faceless написав:Ограничение на передвижение, как внутри страны так и за её пределы
да погран-районы. В тот же Севастополь пропуск например надо было. Или на Курилы). Ну а про закрытые номерные города типа Арзамас-16, Пенза-19 и говорить нечего.

Я вас умоляю. В закрытый город Севастополь регулярно ездили семьей к родственникам отца как и они к нам в закрытый город Днепропетровск. И ни разу никого на улице не задержали и не депортировали назад. Даже фотографирование на фоне кораблей на рейде Севастополя максимум грозило тем что подойдет патруль и засветит пленку. :roll:
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:56

  Sommer написав:
  detroytred написав:Sommer
Сравнение с тюрьмой - глупо...

Уровни ограничения прав и свобод в тюрьме и в совке -- очень сильно отличаются.


Конечно отличаются, совок территорией поболе был.

  detroytred написав:Сейчас месячную зарплату отдают за айфон. Тогда за кофточку.
Только нюанс: 70 р. и больше в месяц получали очень многие, сейчас далеко не многие за месячный доход могут купить айфон.


Кофточка за 70 руб? Ха-ха. Цифра раза в три больше была.


Хотелось бы - что в вашем мозгу связывает СССР с тюрьмой ? Я жил в СССР- ничего общего с тюрьмой н было. Но врать конечно можно что попало. А на счет цен.... В Днепре в универмаг в 1970-1980 годах были настоящие французские духи - цена - от 40 до 120 советских рублей ( названия помню, а сколько миликов нет) такого уровня сейчас стоят в Париже 200 евро , а у нас - в магазах "маде ин Эмираты" часто польские или арабские подделки - и около 270 долларов. А почему вы цены сравниваете "на кофточки" - сравните цены на продукты , на коммуналку , на лекарства. Например - старое проверенное лекарство - капли в нос Галазолин - у нас в 30 раз дороже чем в Польше и в 7 раз дороже чем в Белоруссии. В РФ - галазолин - стоит 30 русских рублей - у нас около 70 гривен.
Ничего общего с тюрьмой не было. Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все. В Днепре - не все - но много что было. Мало чего не было. Но то, чего не было можно было купить на рынке переплатив около 20%. Более старые времена не застал. Но те времена уже - ничего не изменить - какая разница ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 21 лис, 2018 01:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:59

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  freeze написав:Мои родители не заплатили ни копейки денег за моё полугодовое нахождение в больнице ни за лекарства, ни за обследования, ни за питание, ни за учителей приходящих, у работяг это было не принято, и меня вылечили от непростого заболевания.
Мои родители за 10 лет не сдали в школу ни копейки денег на нужды класса, просто потому что это было немыслимо, так цветы учителям дарили на 1 сентября - это да. Но нужды класса - это современный наш маразм.

Поверьте, и сейчас можно предостаточно найти примеров, кого без взяток вылечили в госбольнице, да и без обдиралова в школах - это не будет означать, что этих явлений нет.
Как я уже писал, взяточничество в медицине, да и "привлечение родителей" на ремонты, уборки и прочее в школах появилось не 27 лет назад
  Proofy написав:Да не было в совке такого отношения к баблу как сейчас

К баблу действительно не было - ибо наличие денег не означало возможности получить блага. К "бартеру" еще как было, и что более унизительное, что речь не о предметах роскоши, а часто о самых банальных бытовых вещах, услугах и даже продуктах питания. В стране с претензиями на мировое лидерство население десятками лет было вынуждено ежедневно смиряться с унизительной необходимостью доставать по блату и в очередях даже банальные продукты типа сливочного масла; вишенкой на торте было жесткое разделение общества на класс партийной номенклатуры и простых смертных.
  detroytred написав:Простых кофточек, как предметов первой необходимости, доступных также, как и простых мобтелефонов, было достаточно.

Типа как ватных тулупов в трудовых лагерях. Общего на самом деле было очень много
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:04

  jabba написав:И подарки учителям не только цветы. И не только учителям - а и наверх в гороно. Особенно от тех родителей, кто желал чтоб их чадо не просто окончило школу а окончило с медалью.


Не знаю, может вы про конец 80-х, когда уже по факту и СССР не было, просто труп еще не похоронили, тогда возможно.
За наверх в ГОРОНо передать взятку, можно было так легко в ОБХСС залететь. Гораздо проще чем сейчас.
Я закончил школу с золотой медалью, без всяких взяток наверх, и кроме цветов учителям мои родители ничего никогда никому не давали.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:06

  Faceless написав:Поверьте, и сейчас можно предостаточно найти примеров, кого без взяток вылечили в госбольнице,


Без взяток теоретически могу допустить, хотя последние лет 20 не слышал о таком, но не спорю, всё может быть, но за бесплатно, с бесплатными лекарствами, бесплатными анализами, УЗИ и рентгенами и тд. как при Лене Брежневе, не поверю априори )))
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:10

  freeze написав:
  jabba написав:И подарки учителям не только цветы. И не только учителям - а и наверх в гороно. Особенно от тех родителей, кто желал чтоб их чадо не просто окончило школу а окончило с медалью.


Не знаю, может вы про конец 80-х, когда уже по факту и СССР не было, просто труп еще не похоронили, тогда возможно.
За наверх в ГОРОНо передать взятку, можно было так легко в ОБХСС залететь. Гораздо проще чем сейчас.
Я закончил школу с золотой медалью, без всяких взяток наверх, и кроме цветов учителям мои родители ничего никогда никому не давали.

100% поддерживаю. Жаба упоминает про особых учеников которые шли "на медаль". Может в особых случаях что-то и было. Хотя наши медалисты 2 были были явно не хитрованы и не богатые. Они именно "шли на медаль". Старались и зубрили - переживали из-за каждой четверки иногда до слез доходило. Но вряд ли они так убивались бы, если бы их тянули за взятки.
kalinavalera1
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