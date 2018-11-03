Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Сер 21 лис, 2018 00:56

Sommer написав: detroytred написав: Sommer

Сравнение с тюрьмой - глупо...



Уровни ограничения прав и свобод в тюрьме и в совке -- очень сильно отличаются.

SommerСравнение с тюрьмой - глупо...Уровни ограничения прав и свобод в тюрьме и в совке -- очень сильно отличаются.



Конечно отличаются, совок территорией поболе был.



detroytred написав: Сейчас месячную зарплату отдают за айфон. Тогда за кофточку.

Только нюанс: 70 р. и больше в месяц получали очень многие, сейчас далеко не многие за месячный доход могут купить айфон.

Сейчас месячную зарплату отдают за айфон. Тогда за кофточку.Только нюанс: 70 р. и больше в месяц получали очень многие, сейчас далеко не многие за месячный доход могут купить айфон.



Кофточка за 70 руб? Ха-ха. Цифра раза в три больше была. Конечно отличаются, совок территорией поболе был.Кофточка за 70 руб? Ха-ха. Цифра раза в три больше была.

Хотелось бы - что в вашем мозгу связывает СССР с тюрьмой ? Я жил в СССР- ничего общего с тюрьмой н было. Но врать конечно можно что попало. А на счет цен.... В Днепре в универмаг в 1970-1980 годах были настоящие французские духи - цена - от 40 до 120 советских рублей ( названия помню, а сколько миликов нет) такого уровня сейчас стоят в Париже 200 евро , а у нас - в магазах "маде ин Эмираты" часто польские или арабские подделки - и около 270 долларов. А почему вы цены сравниваете "на кофточки" - сравните цены на продукты , на коммуналку , на лекарства. Например - старое проверенное лекарство - капли в нос Галазолин - у нас в 30 раз дороже чем в Польше и в 7 раз дороже чем в Белоруссии. В РФ - галазолин - стоит 30 русских рублей - у нас около 70 гривен.Ничего общего с тюрьмой не было. Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все. В Днепре - не все - но много что было. Мало чего не было. Но то, чего не было можно было купить на рынке переплатив около 20%. Более старые времена не застал. Но те времена уже - ничего не изменить - какая разница ?