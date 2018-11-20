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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 04:10

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  jabba написав:Я вас умоляю. В закрытый город Севастополь регулярно ездили семьей к родственникам отца
Ой вот только умолять не надо.. ездили к родственникам тут ключевая фраза. Еще расскажите, что можно без приглашения было на поезд билет купить. А еще скажите, что матрозенов на вьезде в город не было на шлагбауме и они на номера не смотрели.
И мы конечно вам поверим.
Мне на тот бомжевоз, что по ошибке назывался электричка Симферополь- Севастополь без прописки в Ватостополе билет продавать не хотели..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 04:20

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  airmax78 написав:Грустно, но факт.
Кстати, волна антипрививочников ширится

Не ну причем тут прививки? Я прививки делаю мне до Польши съездить и уколоться не так и долго. А то, что нам за барахло Супруниха толкает..то пусть она себе и вколет на здоровье. Тут сосиску из магазина жуеш и чувствуеш себя как пастор Шлаг с капсулой цианида во рту.. а вы про прививки говорите. Я аспирин покупал недавно.. наш украинский.. так знаете что? я его детям отдал.. вместо мела на школьной доске рисовать. По вкусу мел натуральный....и рисует хорошо. Я бы этим аспирином вместо мелков на класс закупился бы, но все же дороговато немного.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:42

Faceless
Ну да, в ватниках ходили вместо кофточек))
Откуда Вы такое взяли?
Интересно даже.

Тюрьма есть тюрьма.
Притягивать совдеп (брежневских и после времён, о которых идёт дискуссия) к тюрьме - это уж слишком неуместное преувеличение.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:44

Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все

Да, были времена. Помнится, осенью 87-ого в мясном магазине на улице Герцена (самый центр Москвы), постояв всего 15 минут, купил 2 кг говядины на костях, а поскольку до поезда в Горький было еще 6 часов, дошел до площади Маяковского с призрачной надеждой попасть в Театр Сатиры. И повезло 2-ой раз за день - сняли бронь за полчаса до спектакля, и мне достался билет на Самойбийцу - с Ткачуком/Державиным/Менглетом.
Встал вопрос - куда девать пакет с костями? Сдал в гардероб - надо было видеть, как на меня посмотрела гардеробщица, такой смеси презрения и превосходства (понаехали) я ни до то ни после не встречал.
А, плевать - зато ПИР ДУХА. Затарился и пищей и пищей духовной, и со спокойной совестью за 9 рублей в плацкарте отбыл домой, вспоминая услышанные фразы из Эрдмана.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:54

  Волгарь написав:
Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все

Да, были времена. Помнится, осенью 87-ого в мясном магазине на улице Герцена (самый центр Москвы), постояв всего 15 минут, купил 2 кг говядины на костях


Брежнев почил в 1982 году, тогда в Москве была совсем другая ситуация в магазинах.
А 1987 разгар шикарной дуриловки под названием Перестройка от лауреата Нобелевской премии за развал СССР Горбачева.
ТОП-идиотов генсеков:
1/ Вова Ленин - лидер номинации с большим отрывом.
2/ Сталин
3/ Горбачев
freeze
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