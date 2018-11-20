|
|
|
Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 04:10
jabba написав:
Я вас умоляю. В закрытый город Севастополь регулярно ездили семьей к родственникам отца
Ой вот только умолять не надо.. ездили к родственникам тут ключевая фраза. Еще расскажите, что можно без приглашения было на поезд билет купить. А еще скажите, что матрозенов на вьезде в город не было на шлагбауме и они на номера не смотрели.
И мы конечно вам поверим.
Мне на тот бомжевоз, что по ошибке назывался электричка Симферополь- Севастополь без прописки в Ватостополе билет продавать не хотели..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 696
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 04:20
airmax78 написав:
Грустно, но факт.
Кстати, волна антипрививочников ширится
Не ну причем тут прививки? Я прививки делаю мне до Польши съездить и уколоться не так и долго. А то, что нам за барахло Супруниха толкает..то пусть она себе и вколет на здоровье. Тут сосиску из магазина жуеш и чувствуеш себя как пастор Шлаг с капсулой цианида во рту.. а вы про прививки говорите. Я аспирин покупал недавно.. наш украинский.. так знаете что? я его детям отдал.. вместо мела на школьной доске рисовать. По вкусу мел натуральный....и рисует хорошо. Я бы этим аспирином вместо мелков на класс закупился бы, но все же дороговато немного.
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 696
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 08:42
Faceless
Ну да, в ватниках ходили вместо кофточек))
Откуда Вы такое взяли?
Интересно даже.
Тюрьма есть тюрьма.
Притягивать совдеп (брежневских и после времён, о которых идёт дискуссия) к тюрьме - это уж слишком неуместное преувеличение.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20381
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1174 раз.
- Подякували: 2749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:44
Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все
Да, были времена. Помнится, осенью 87-ого в мясном магазине на улице Герцена (самый центр Москвы), постояв всего 15 минут, купил 2 кг говядины на костях, а поскольку до поезда в Горький было еще 6 часов, дошел до площади Маяковского с призрачной надеждой попасть в Театр Сатиры. И повезло 2-ой раз за день - сняли бронь за полчаса до спектакля, и мне достался билет на Самойбийцу
- с Ткачуком/Державиным/Менглетом.
Встал вопрос - куда девать пакет с костями? Сдал в гардероб - надо было видеть, как на меня посмотрела гардеробщица, такой смеси презрения и превосходства (понаехали) я ни до то ни после не встречал.
А, плевать - зато ПИР ДУХА. Затарился и пищей и пищей духовной, и со спокойной совестью за 9 рублей в плацкарте отбыл домой, вспоминая услышанные фразы из Эрдмана.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5677
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:54
Волгарь написав:
Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все
Да, были времена. Помнится, осенью 87-ого в мясном магазине на улице Герцена (самый центр Москвы), постояв всего 15 минут, купил 2 кг говядины на костях
Брежнев почил в 1982 году, тогда в Москве была совсем другая ситуация в магазинах.
А 1987 разгар шикарной дуриловки под названием Перестройка от лауреата Нобелевской премии за развал СССР Горбачева.
ТОП-идиотов генсеков:
1/ Вова Ленин - лидер номинации с большим отрывом.
2/ Сталин
3/ Горбачев
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8545
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2462 раз.
- Подякували: 3446 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:30
freeze написав: Волгарь написав:
Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все
Да, были времена. Помнится, осенью 87-ого в мясном магазине на улице Герцена (самый центр Москвы), постояв всего 15 минут, купил 2 кг говядины на костях
Брежнев почил в 1982 году, тогда в Москве была совсем другая ситуация в магазинах.
А 1987 разгар шикарной дуриловки под названием Перестройка от лауреата Нобелевской премии за развал СССР Горбачева.
ТОП-идиотов генсеков:
1/ Вова Ленин - лидер номинации с большим отрывом.
2/ Сталин
3/ Горбачев
Примерно такая же - на протяжение середины 70-х-87-го Москва занимала абсолютное первое место в мире по продаже колбасы на душу населения - 150 кг/год. Резкое ухудшение началось с 88-го - во 2-ом квартале ввели талоны на сахар, сначала по 3 кг на человека в месяц! И понеслось - ПРИГЛАШЕНИЯ!!! на мыло/стиральный порошок/чай, пока талоны не пришлось вводить НА ФСЕ - в августе 90-го в Москве стало проблемой купить...ХЛЕБ.
Даты помню хорошо - тогда по работе и просто так бывал в Первопрестольной не менее 10 раз в год.
А в брежневские времена в РСФСР более менее снабжались Москва и Питер.
В 71-ом на прилавках еще стояла сгущенка/зефир/шоколадные конфеты, исчезнувшие в Горьком после страшной засухи 72-го. В 76-ом, после такой же засухи 75-го исчезли колбаса/говядина/свинина, а после чрезвычайно холодной зимы 78/79-го (когда вымерзли сады, и морозы доходили до -42 С), снабжение в России перешло к предельно простому варианту РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - в десятке городов профкомы прикрепили к магазинам, и каждому работнику в зависимости от статуса выдавали мясопродукты прямо на работе: в производственной сфере (промышленность/строительство/транспорт) - 1,5 кг костей и кг варенки на рыло в месяц, в непроизводственной - только кг варенки.
При этом Самара/Саратов/Казань/Ульяновск жило еще хуже (знаю точно, т.к частенько плавал по Волге летом на теплоходе) - там стояли очереди за сметаной (Ульяновск), в Самаре/Саратове не было в продаже сыра, а в Казани в начале 80-х были талоны ...НА КАРТОШКУ!
Так что, ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ - 3/4 населения СССР даже в сравнительно благополучные времена 70-80-х ЖИЛО ТАК, как человек в 3-ей четверти 20-го века ЖИТЬ БЫЛ НЕ ДОЛЖЕН!.
Несомненно, ситуация с продуктами в УССР/БССР/МССР/Прибалтике была тогда значительно лучше (по множеству причин - как лучше развитому с/х, более низким нормативам поставок в общесоюзный фонд, внеэквивалентному межреспубликанскому обмену, 1-му ценовому поясу с более низкими ценами и прочим факторам). Поэтому Россия и выиграла БОЛЬШЕ ВСЕХ от распада СССР, а ее народы наконец-то зажили по-человечески.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5677
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:56
Волгарь написав:
Так что, ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ - 3/4 населения СССР даже в сравнительно благополучные времена 70-80-х ЖИЛО ТАК, как человек в 3-ей четверти 20-го века ЖИТЬ БЫЛ НЕ ДОЛЖЕН!.
Что там кому что должен, что не должен, не знаю.
На неделе посетил в Одессе родственницу моей жены, пенсионерка 78 лет, живет в хрущевке с дедом такого же возраста.
Такое тяжелое впечатление, охренеть, горячую воду они отключили себе, бойлер для экономии тоже не включают, когда помыться тазик на плиту ставят, но что меня вообще сразило - под умывальником на кухню подразобрали трубу, чтобы вода при мытье посуды стекала в ведро и потом этой водой из этого ведра смывают в туалете.
Я спрашиваю, а как же вы холодной водой посуду моете, ответ - так мы жирного ничего не едим, моется и так посуда.
Субсидии у них нет, прописан оболтус сын великовозрастный, который нигде не работает.
Внимание - тетушка кандидат наук, 30 лет проработала доцентом в Одесском госуниверситете.
Спрашиваю - голосовать-то пойдете, пойдем с дедом или поползем обязательно, только Тимошенко - одна надежда. Печалька полная.
Пошел им сыра купил и мяса, так улыбались, спасибо, спасибо.
Старость - не радость.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8545
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2462 раз.
- Подякували: 3446 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:18
freeze написав: Волгарь написав:
Так что, ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ - 3/4 населения СССР даже в сравнительно благополучные времена 70-80-х ЖИЛО ТАК, как человек в 3-ей четверти 20-го века ЖИТЬ БЫЛ НЕ ДОЛЖЕН!.
Что там кому что должен, что не должен, не знаю.
На неделе посетил в Одессе родственницу моей жены, пенсионерка 78 лет, живет в хрущевке с дедом такого же возраста.
Такое тяжелое впечатление, охренеть, горячую воду они отключили себе, бойлер для экономии тоже не включают, когда помыться тазик на плиту ставят, но что меня вообще сразило - под умывальником на кухню подразобрали трубу, чтобы вода при мытье посуды стекала в ведро и потом этой водой из этого ведра смывают в туалете.
Я спрашиваю, а как же вы холодной водой посуду моете, ответ - так мы жирного ничего не едим, моется и так посуда.
Субсидии у них нет, прописан оболтус сын великовозрастный, который нигде не работает.
Внимание - тетушка кандидат наук, 30 лет проработала доцентом в Одесском госуниверситете.
Спрашиваю - голосовать-то пойдете, пойдем с дедом или поползем обязательно, только Тимошенко - одна надежда. Печалька полная.
Пошел им сыра купил и мяса, так улыбались, спасибо, спасибо.
Старость - не радость.
Людей, конечно, очень жалко. И то, что Украина по многим показателям проигрывает УССР - неоспоримый факт. Но повторяю еще раз - НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ НАЧАЛО ЖИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАСПАДА СССР И ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ЕМУ. Поэтому тот, кто в России ратует за экспансию на постсоветском пространстве или просто за интеграцию любого сорта - либо идиот, либо просто подонок.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 5677
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:24
Волгарь написав:
Поэтому тот, кто в России ратует за экспансию на постсоветском пространстве или просто за интеграцию любого сорта - либо идиот, либо просто подонок.
У вас по результатам голосований населения тогда получается просто страна идиотов, сорри за мой английский.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8545
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2462 раз.
- Подякували: 3446 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|