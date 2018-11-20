Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Сер 21 лис, 2018 12:30

freeze написав: Волгарь написав: Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все

Да, были времена. Помнится, осенью 87-ого в мясном магазине на улице Герцена (самый центр Москвы), постояв всего 15 минут, купил 2 кг говядины на костях Да, были времена. Помнится, осенью 87-ого в мясном магазине на улице Герцена (самый центр Москвы), постояв всего 15 минут, купил 2 кг говядины на костях



Брежнев почил в 1982 году, тогда в Москве была совсем другая ситуация в магазинах.

А 1987 разгар шикарной дуриловки под названием Перестройка от лауреата Нобелевской премии за развал СССР Горбачева.

ТОП-идиотов генсеков:

1/ Вова Ленин - лидер номинации с большим отрывом.

2/ Сталин

3/ Горбачев Брежнев почил в 1982 году, тогда в Москве была совсем другая ситуация в магазинах.А 1987 разгар шикарной дуриловки под названием Перестройка от лауреата Нобелевской премии за развал СССР Горбачева.ТОП-идиотов генсеков:1/ Вова Ленин - лидер номинации с большим отрывом.2/ Сталин3/ Горбачев

Примерно такая же - на протяжение середины 70-х-87-го Москва занимала абсолютное первое место в мире по продаже колбасы на душу населения - 150 кг/год. Резкое ухудшение началось с 88-го - во 2-ом квартале ввели талоны на сахар, сначала по 3 кг на человека в месяц! И понеслось - ПРИГЛАШЕНИЯ!!! на мыло/стиральный порошок/чай, пока талоны не пришлось вводить НА ФСЕ - в августе 90-го в Москве стало проблемой купить...ХЛЕБ.Даты помню хорошо - тогда по работе и просто так бывал в Первопрестольной не менее 10 раз в год.А в брежневские времена в РСФСР более менее снабжались Москва и Питер.В 71-ом на прилавках еще стояла сгущенка/зефир/шоколадные конфеты, исчезнувшие в Горьком после страшной засухи 72-го. В 76-ом, после такой же засухи 75-го исчезли колбаса/говядина/свинина, а после чрезвычайно холодной зимы 78/79-го (когда вымерзли сады, и морозы доходили до -42 С), снабжение в России перешло к предельно простому варианту РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - в десятке городов профкомы прикрепили к магазинам, и каждому работнику в зависимости от статуса выдавали мясопродукты прямо на работе: в производственной сфере (промышленность/строительство/транспорт) - 1,5 кг костей и кг варенки на рыло в месяц, в непроизводственной - только кг варенки.При этом Самара/Саратов/Казань/Ульяновск жило еще хуже (знаю точно, т.к частенько плавал по Волге летом на теплоходе) - там стояли очереди за сметаной (Ульяновск), в Самаре/Саратове не было в продаже сыра, а в Казани в начале 80-х были талоны ...НА КАРТОШКУ!Так что, ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ - 3/4 населения СССР даже в сравнительно благополучные времена 70-80-х ЖИЛО ТАК, как человек в 3-ей четверти 20-го века ЖИТЬ БЫЛ НЕ ДОЛЖЕН!.Несомненно, ситуация с продуктами в УССР/БССР/МССР/Прибалтике была тогда значительно лучше (по множеству причин - как лучше развитому с/х, более низким нормативам поставок в общесоюзный фонд, внеэквивалентному межреспубликанскому обмену, 1-му ценовому поясу с более низкими ценами и прочим факторам). Поэтому Россия и выиграла БОЛЬШЕ ВСЕХ от распада СССР, а ее народы наконец-то зажили по-человечески.