Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Волгарь написав:
а ее народы наконец-то зажили по-человечески.
оно и видно, отожравшись на нефтедолларах опять поперли по соседям с огнем и мечом.
Волгарь написав:
в России происходит удивительная метаморфоза - КЛЕПТОКРАТИЯ превращается в обычную КОРРУПЦИЮ.
не совсем понятные изречения - какое вообще отношение тема воровства и коррупции за поребриком имеет к Украинскому финансовому форуму? Если бы речь шла про размеры репатриаций за временно оккупированный Крым то тогда понятно или контрибуции за разворованный гражданами рф Донбасс.. а так.. вон в Гондурасе как и московии тоже воруют и что с того??
Волгарь написав:
Да, подполковник публично назвал
ну это мнение разве что для Гаагского трибунала интересно будет.