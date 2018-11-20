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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:46

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Волгарь написав:а ее народы наконец-то зажили по-человечески.
оно и видно, отожравшись на нефтедолларах опять поперли по соседям с огнем и мечом.
  Волгарь написав:в России происходит удивительная метаморфоза - КЛЕПТОКРАТИЯ превращается в обычную КОРРУПЦИЮ.
не совсем понятные изречения - какое вообще отношение тема воровства и коррупции за поребриком имеет к Украинскому финансовому форуму? Если бы речь шла про размеры репатриаций за временно оккупированный Крым то тогда понятно или контрибуции за разворованный гражданами рф Донбасс.. а так.. вон в Гондурасе как и московии тоже воруют и что с того??
  Волгарь написав:Да, подполковник публично назвал
ну это мнение разве что для Гаагского трибунала интересно будет.
Джон
 
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