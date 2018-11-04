Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Волгарь написав:а ее народы наконец-то зажили по-человечески.
оно и видно, отожравшись на нефтедолларах опять поперли по соседям с огнем и мечом.
Волгарь написав:в России происходит удивительная метаморфоза - КЛЕПТОКРАТИЯ превращается в обычную КОРРУПЦИЮ.
не совсем понятные изречения - какое вообще отношение тема воровства и коррупции за поребриком имеет к Украинскому финансовому форуму? Если бы речь шла про размеры репатриаций за временно оккупированный Крым то тогда понятно или контрибуции за разворованный гражданами рф Донбасс.. а так.. вон в Гондурасе как и московии тоже воруют и что с того??
Волгарь написав:Да, подполковник публично назвал
ну это мнение разве что для Гаагского трибунала интересно будет.
freeze написав:Пустая дискуссия для очернителей собственной истории.
О, пошел кисельТВ.
freeze написав:Ежу понятно, что советская медицина отставала от мирового уровня на то время гораздо меньше, чем сейчас наша медицина отстает от того же мирового уровня.
Конечно-конечно. Сравниваем ту же стоматологию (регулярное посещение все-таки), как, все осталось на совковом уровне? Мышьяк, крошащиеся цементные пломбы, бормашины с низкой скоростью? Или все-таки используются все те же заграничные инструменты и материалы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Конечно-конечно. Сравниваем ту же стоматологию (регулярное посещение все-таки), как, все осталось на совковом уровне? Мышьяк, крошащиеся цементные пломбы, бормашины с низкой скоростью?
Вас бы на любом самом дремучем ученом совете просто высмеяли и заставили пойти еще раз учиться, ибо вы пытаетесь сравнивать несравнимые вещи. Сравнивайте лучше какие пломбы ставили в мире в 60-е годы, может фотополимерные ))) Откуда такие глупые пропагандисты берутся ?