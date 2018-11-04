Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Волгарь написав:а ее народы наконец-то зажили по-человечески.
оно и видно, отожравшись на нефтедолларах опять поперли по соседям с огнем и мечом.
Волгарь написав:в России происходит удивительная метаморфоза - КЛЕПТОКРАТИЯ превращается в обычную КОРРУПЦИЮ.
не совсем понятные изречения - какое вообще отношение тема воровства и коррупции за поребриком имеет к Украинскому финансовому форуму? Если бы речь шла про размеры репатриаций за временно оккупированный Крым то тогда понятно или контрибуции за разворованный гражданами рф Донбасс.. а так.. вон в Гондурасе как и московии тоже воруют и что с того??
Волгарь написав:Да, подполковник публично назвал
ну это мнение разве что для Гаагского трибунала интересно будет.
freeze написав:Пустая дискуссия для очернителей собственной истории.
О, пошел кисельТВ.
freeze написав:Ежу понятно, что советская медицина отставала от мирового уровня на то время гораздо меньше, чем сейчас наша медицина отстает от того же мирового уровня.
Конечно-конечно. Сравниваем ту же стоматологию (регулярное посещение все-таки), как, все осталось на совковом уровне? Мышьяк, крошащиеся цементные пломбы, бормашины с низкой скоростью? Или все-таки используются все те же заграничные инструменты и материалы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Конечно-конечно. Сравниваем ту же стоматологию (регулярное посещение все-таки), как, все осталось на совковом уровне? Мышьяк, крошащиеся цементные пломбы, бормашины с низкой скоростью?
Вас бы на любом самом дремучем ученом совете просто высмеяли и заставили пойти еще раз учиться, ибо вы пытаетесь сравнивать несравнимые вещи. Сравнивайте лучше какие пломбы ставили в мире в 60-е годы, может фотополимерные ))) Откуда такие глупые пропагандисты берутся ?
Волгарь написав:Людей, конечно, очень жалко. И то, что Украина по многим показателям проигрывает УССР - неоспоримый факт. Но повторяю еще раз - НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ НАЧАЛО ЖИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАСПАДА СССР И ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ЕМУ. Поэтому тот, кто в России ратует за экспансию на постсоветском пространстве или просто за интеграцию любого сорта - либо идиот, либо просто подонок.
Я всегда говорил что Путин - тайный патриот Украины,мечтающий вернуть нам бывшие наши северные и восточные колонии с нашим исконным украинским газом и нашей исконной украинской нефтью. ЗЫ. Помню во второй половине 80-х, посетив Калинискую область - испытал настоящий культурный шок. До этого не мог себе представить, что так плохо можно было жить в самой лучшей стране мира СССР да еще и в конце 20 века.
Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все
Да, были времена. Помнится, осенью 87-ого в мясном магазине на улице Герцена (самый центр Москвы), постояв всего 15 минут, купил 2 кг говядины на костях, а поскольку до поезда в Горький было еще 6 часов, дошел до площади Маяковского с призрачной надеждой попасть в Театр Сатиры. И повезло 2-ой раз за день - сняли бронь за полчаса до спектакля, и мне достался билет на Самойбийцу - с Ткачуком/Державиным/Менглетом. Встал вопрос - куда девать пакет с костями? Сдал в гардероб - надо было видеть, как на меня посмотрела гардеробщица, такой смеси презрения и превосходства (понаехали) я ни до то ни после не встречал. А, плевать - зато ПИР ДУХА. Затарился и пищей и пищей духовной, и со спокойной совестью за 9 рублей в плацкарте отбыл домой, вспоминая услышанные фразы из Эрдмана.
Интересный факт вы рассказали, об отношениях Тарковского и Стругацких, не знал. Я как-то был на встрече с Тарковским в Днепре - на вид и в общении обычный человек. А фильмы на мой взгляд очень не простые. Фильмы гениальные - необыкновенные. Стругацкие тоже вполне вероятно станут классиками фантастики. А сейчас есть у нас такие авторы ?