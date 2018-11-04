RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:46

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Волгарь написав:а ее народы наконец-то зажили по-человечески.
оно и видно, отожравшись на нефтедолларах опять поперли по соседям с огнем и мечом.
  Волгарь написав:в России происходит удивительная метаморфоза - КЛЕПТОКРАТИЯ превращается в обычную КОРРУПЦИЮ.
не совсем понятные изречения - какое вообще отношение тема воровства и коррупции за поребриком имеет к Украинскому финансовому форуму? Если бы речь шла про размеры репатриаций за временно оккупированный Крым то тогда понятно или контрибуции за разворованный гражданами рф Донбасс.. а так.. вон в Гондурасе как и московии тоже воруют и что с того??
  Волгарь написав:Да, подполковник публично назвал
ну это мнение разве что для Гаагского трибунала интересно будет.
Джон
 
Повідомлень: 700
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:04

  freeze написав:Пустая дискуссия для очернителей собственной истории.


О, пошел кисельТВ.

  freeze написав:Ежу понятно, что советская медицина отставала от мирового уровня на то время гораздо меньше, чем сейчас наша медицина отстает от того же мирового уровня.


Конечно-конечно. Сравниваем ту же стоматологию (регулярное посещение все-таки), как, все осталось на совковом уровне? Мышьяк, крошащиеся цементные пломбы, бормашины с низкой скоростью?
Или все-таки используются все те же заграничные инструменты и материалы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3187
З нами з: 07.04.17
Подякував: 269 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:28

  Sommer написав:Конечно-конечно. Сравниваем ту же стоматологию (регулярное посещение все-таки), как, все осталось на совковом уровне? Мышьяк, крошащиеся цементные пломбы, бормашины с низкой скоростью?


Вас бы на любом самом дремучем ученом совете просто высмеяли и заставили пойти еще раз учиться, ибо вы пытаетесь сравнивать несравнимые вещи. Сравнивайте лучше какие пломбы ставили в мире в 60-е годы, может фотополимерные )))
Откуда такие глупые пропагандисты берутся ?
freeze
4
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2467 раз.
Подякували: 3450 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 02:14

  Волгарь написав:Людей, конечно, очень жалко. И то, что Украина по многим показателям проигрывает УССР - неоспоримый факт. Но повторяю еще раз - НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ НАЧАЛО ЖИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАСПАДА СССР И ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ЕМУ. Поэтому тот, кто в России ратует за экспансию на постсоветском пространстве или просто за интеграцию любого сорта - либо идиот, либо просто подонок.

Я всегда говорил что Путин - тайный патриот Украины,мечтающий вернуть нам бывшие наши северные и восточные колонии с нашим исконным украинским газом и нашей исконной украинской нефтью. :mrgreen:
ЗЫ. Помню во второй половине 80-х, посетив Калинискую область - испытал настоящий культурный шок. До этого не мог себе представить, что так плохо можно было жить в самой лучшей стране мира СССР да еще и в конце 20 века. :roll:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 18.12.08
Подякував: 336 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 06:40

  Волгарь написав:
Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все

Да, были времена. Помнится, осенью 87-ого в мясном магазине на улице Герцена (самый центр Москвы), постояв всего 15 минут, купил 2 кг говядины на костях, а поскольку до поезда в Горький было еще 6 часов, дошел до площади Маяковского с призрачной надеждой попасть в Театр Сатиры. И повезло 2-ой раз за день - сняли бронь за полчаса до спектакля, и мне достался билет на Самойбийцу - с Ткачуком/Державиным/Менглетом.
Встал вопрос - куда девать пакет с костями? Сдал в гардероб - надо было видеть, как на меня посмотрела гардеробщица, такой смеси презрения и превосходства (понаехали) я ни до то ни после не встречал.
А, плевать - зато ПИР ДУХА. Затарился и пищей и пищей духовной, и со спокойной совестью за 9 рублей в плацкарте отбыл домой, вспоминая услышанные фразы из Эрдмана.


Интересный факт вы рассказали, об отношениях Тарковского и Стругацких, не знал. Я как-то был на встрече с Тарковским в Днепре - на вид и в общении обычный человек. А фильмы на мой взгляд очень не простые. Фильмы гениальные - необыкновенные. Стругацкие тоже вполне вероятно станут классиками фантастики. А сейчас есть у нас такие авторы ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4761
З нами з: 07.05.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:12

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:
Помню только времена Брежнева. Да - ассортимент был слабый - и то смотря где. В Сочи и Москве - было все

Да, были времена. Помнится, осенью 87-ого в мясном магазине на улице Герцена (самый центр Москвы), постояв всего 15 минут, купил 2 кг говядины на костях, а поскольку до поезда в Горький было еще 6 часов, дошел до площади Маяковского с призрачной надеждой попасть в Театр Сатиры. И повезло 2-ой раз за день - сняли бронь за полчаса до спектакля, и мне достался билет на Самойбийцу - с Ткачуком/Державиным/Менглетом.
Встал вопрос - куда девать пакет с костями? Сдал в гардероб - надо было видеть, как на меня посмотрела гардеробщица, такой смеси презрения и превосходства (понаехали) я ни до то ни после не встречал.
А, плевать - зато ПИР ДУХА. Затарился и пищей и пищей духовной, и со спокойной совестью за 9 рублей в плацкарте отбыл домой, вспоминая услышанные фразы из Эрдмана.


Интересный факт вы рассказали, об отношениях Тарковского и Стругацких, не знал. Я как-то был на встрече с Тарковским в Днепре - на вид и в общении обычный человек. А фильмы на мой взгляд очень не простые. Фильмы гениальные - необыкновенные. Стругацкие тоже вполне вероятно станут классиками фантастики. А сейчас есть у нас такие авторы ?

Увы, нет и не будет. И не только потому, что время изменилось. Все перечисленные Вами мастера были представителями вымирающего вида - СОВЕТСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. Которая могла существовать только при наличии двух взаимоисключающих друг друга явлений - возможности творить не задумываясь о материальной стороне дела(дома творчества/авансовые платежи издательств и киностудий/Худфонд для художников/приличные гонорары) и идеологическом противостоянии с советской системой.
Волгарь
 
Повідомлень: 5688
З нами з: 12.10.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergnemo68, Волгарь і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко закликав бізнес до компромісу в питанні...
R2 » Сер 21 лис, 2018 10:56
5 260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 10:57
jeugen
"Укрпошта" збереже мережу сільських відділень - Порошенко
R2 » Чет 22 лис, 2018 09:35
1 28
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 09:35
priem_metalla86
"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева 1, 2
R2 » Нед 04 лис, 2018 18:04
12 686
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 15:20
M-A-X

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.