В Україні в третьому кварталі цього року нотаріуси уклали на 10,01% більше договорів з нерухомістю, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст В Україні зростають продажі квартир.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:57
В Україні зростають продажі квартир
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зростають продажі квартир.
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:20
Re: В Україні зростають продажі квартир
хреново, дорожать будут
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:23
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