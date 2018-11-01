|
|
|
В Україні зростають продажі квартир
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:57
Пропонуємо до обговорення:
В Україні в третьому кварталі цього року нотаріуси уклали на 10,01% більше договорів з нерухомістю, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст В Україні зростають продажі квартир
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85373
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:58
Большую часть - это сколько?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20044
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1949 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:20
хреново, дорожать будут
-
galex
-
-
- Повідомлень: 2402
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:23
galex написав:
хреново, дорожать будут
ща на вас натравлю завсегдатаев ветки про КРЖН, они подрасскажут
)
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1442
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:44
Это проинвестированные квартиры в 2015-2017 гг, введенные в эксплуатацию.
А вообще, скоро будет сюрприз всем купившим)
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1899
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:41
Rainbow, какой такой сюрприз?))
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:06
Интересно. И скольким студентам прикупили однушки? Сейчас же проще купить студенту квартиру чем оплачивать аренду. А потом если что продать. Если в городе не останется жить.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1444
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:08
Rainbow написав:
Это проинвестированные квартиры в 2015-2017 гг, введенные в эксплуатацию.
А вообще, скоро будет сюрприз всем купившим)
Рухнут в цене или обложат тройным налогом?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1444
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:09
p_a_l Первый вариант. Дружно вспоминаем девяностые...
-
Forum
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 30.11.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|100
|
Чет 01 лис, 2018 20:13
Пенс
|
|45
|2511
|
|
|5
|103
|
|