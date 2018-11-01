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В Україні зростають
продажі квартир

В Україні зростають продажі квартир
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:57

В Україні зростають продажі квартир

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в третьому кварталі цього року нотаріуси уклали на 10,01% більше договорів з нерухомістю, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст В Україні зростають продажі квартир.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:58

Большую часть - это сколько?
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:20

Re: В Україні зростають продажі квартир

хреново, дорожать будут
galex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:23

  galex написав:хреново, дорожать будут

ща на вас натравлю завсегдатаев ветки про КРЖН, они подрасскажут :))
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:44

Это проинвестированные квартиры в 2015-2017 гг, введенные в эксплуатацию.
А вообще, скоро будет сюрприз всем купившим)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:41

Rainbow, какой такой сюрприз?))
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:06

Re: В Україні зростають продажі квартир

Интересно. И скольким студентам прикупили однушки? Сейчас же проще купить студенту квартиру чем оплачивать аренду. А потом если что продать. Если в городе не останется жить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:08

  Rainbow написав:Это проинвестированные квартиры в 2015-2017 гг, введенные в эксплуатацию.
А вообще, скоро будет сюрприз всем купившим)

Рухнут в цене или обложат тройным налогом? :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:09

p_a_l Первый вариант. Дружно вспоминаем девяностые...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:14

  Forum написав:p_a_l Первый вариант. Дружно вспоминаем девяностые...

То есть на днях или раньше можно будет прикупить гостинку за 2000 уе? :mrgreen:
vetka
 
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