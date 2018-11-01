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В Україні зростають продажі квартир
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:47
vetka написав: Forum написав:p_a_l
Первый вариант. Дружно вспоминаем девяностые...
То есть на днях или раньше можно будет прикупить гостинку за 2000 уе?
за прошедшие 20 лет гостинки самортизировали и больше 1000 никто не даст!
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