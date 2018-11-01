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В Україні зростають
продажі квартир

В Україні зростають продажі квартир
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:47

  vetka написав:
  Forum написав:p_a_l Первый вариант. Дружно вспоминаем девяностые...

То есть на днях или раньше можно будет прикупить гостинку за 2000 уе? :mrgreen:

за прошедшие 20 лет гостинки самортизировали и больше 1000 никто не даст!
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:50

  sequence написав:
  vetka написав:
  Forum написав:p_a_l Первый вариант. Дружно вспоминаем девяностые...

То есть на днях или раньше можно будет прикупить гостинку за 2000 уе? :mrgreen:

за прошедшие 20 лет гостинки самортизировали и больше 1000 никто не даст!

ага. продайте мне гостинку за 1000 уе, возьму пучок :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
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