за прошедшие 20 лет гостинки самортизировали и больше 1000 никто не даст!
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:47
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:50
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:53
Re: В Україні зростають продажі квартир
у меня кардинально противоположные интересы.
да и вообще, считаю что тех, кто сдает более одной квартиры, нужно обложить конскими налогами, чтобы выгоднее было продать лишнее. с точки зрения частной собственности это конечно беспредел. но квартиры в определенной локации это еще и ограниченный ресурс. Повышенные темпы строительства портят жизнь всем живущим рядом. а высокие цены на недвигу - к тому что среднезарплатный киевлянин шансы накопить на свое жилье имеет ближе к пенсии, что бьет по демографии страны. У меня есть не один реальный пример когда семьи распадались из-за жизни под одной крышей со старшим поколением. На свою денег нет, а съем отжирает нехилую часть семейного дохода.
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