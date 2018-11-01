В Україні зростають продажі квартир

Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:53

sequence написав: ща на вас натравлю завсегдатаев ветки про КРЖН, они подрасскажут ) ща на вас натравлю завсегдатаев ветки про КРЖН, они подрасскажут )

у меня кардинально противоположные интересы.да и вообще, считаю что тех, кто сдает более одной квартиры, нужно обложить конскими налогами, чтобы выгоднее было продать лишнее. с точки зрения частной собственности это конечно беспредел. но квартиры в определенной локации это еще и ограниченный ресурс. Повышенные темпы строительства портят жизнь всем живущим рядом. а высокие цены на недвигу - к тому что среднезарплатный киевлянин шансы накопить на свое жилье имеет ближе к пенсии, что бьет по демографии страны. У меня есть не один реальный пример когда семьи распадались из-за жизни под одной крышей со старшим поколением. На свою денег нет, а съем отжирает нехилую часть семейного дохода.