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В Україні зростають продажі квартир
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:47
vetka написав: Forum написав:p_a_l
Первый вариант. Дружно вспоминаем девяностые...
То есть на днях или раньше можно будет прикупить гостинку за 2000 уе?
за прошедшие 20 лет гостинки самортизировали и больше 1000 никто не даст!
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:53
sequence написав:
ща на вас натравлю завсегдатаев ветки про КРЖН, они подрасскажут )
у меня кардинально противоположные интересы.
да и вообще, считаю что тех, кто сдает более одной квартиры, нужно обложить конскими налогами, чтобы выгоднее было продать лишнее. с точки зрения частной собственности это конечно беспредел. но квартиры в определенной локации это еще и ограниченный ресурс. Повышенные темпы строительства портят жизнь всем живущим рядом. а высокие цены на недвигу - к тому что среднезарплатный киевлянин шансы накопить на свое жилье имеет ближе к пенсии, что бьет по демографии страны. У меня есть не один реальный пример когда семьи распадались из-за жизни под одной крышей со старшим поколением. На свою денег нет, а съем отжирает нехилую часть семейного дохода.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:43
galex написав: sequence написав:
ща на вас натравлю завсегдатаев ветки про КРЖН, они подрасскажут )
у меня кардинально противоположные интересы.
да и вообще, считаю что тех, кто сдает более одной квартиры, нужно обложить конскими налогами, чтобы выгоднее было продать лишнее. с точки зрения частной собственности это конечно беспредел. но квартиры в определенной локации это еще и ограниченный ресурс. Повышенные темпы строительства портят жизнь всем живущим рядом. а высокие цены на недвигу - к тому что среднезарплатный киевлянин шансы накопить на свое жилье имеет ближе к пенсии, что бьет по демографии страны. У меня есть не один реальный пример когда семьи распадались из-за жизни под одной крышей со старшим поколением. На свою денег нет, а съем отжирает нехилую часть семейного дохода.
логической цепочки не отследил: по моей версии, если жилье строится "повышенными темпами", то цены должны падать, а у молодых семей появится возможность жить в отдельной квартире, что улучшит демографию.
на практике, при отсутствии инструментов доступной ипотеки, все вышесказанное - пук в воздух
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:41
Forum написав:p_a_l
Первый вариант. Дружно вспоминаем девяностые...
Я тоже предвидел дефолт и падение цен, но гребаный МВФ хочет отодвинуть это действие на пару лет, выделивши очередной кредит. Нашару скупят все.
Да и непонятка с 3-мя лярдами овоща. Тоже отодвинули это действие.
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p_a_l
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:52
sequence написав:
логической цепочки не отследил: по моей версии, если жилье строится "повышенными темпами", то цены должны падать, а у молодых семей появится возможность жить в отдельной квартире, что улучшит демографию.
на практике, при отсутствии инструментов доступной ипотеки, все вышесказанное - пук в воздух
цепочка в том, что когда реальных покупателей в разы меньше, чем предложения, цены удерживает от падения искусственный спрос со стороны богатого дяди, который купил 10 квартир и все их сдает. а ипотека - дело такое, знакомый до сих пор выплачивает то, что брал еще по 5 грн/$.
*дядю я кстати не виню, я прекрасно понимаю что проблемы индейцев шерифа не бентежать. но так сложилась ситуация что он шериф, а я выступаю со стороны индейцев ))
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:57
p_a_l написав:
Да и непонятка с 3-мя лярдами овоща. Тоже отодвинули это действие.
там в другую сторону 2.6 ярда висят (и это пока только 2.6) , так что как-то с этим разберутся. вообще по факту думаю стороны взяли паузу до выборов.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:00
galex написав:
цепочка в том, что когда реальных покупателей в разы меньше, чем предложения
у нас нет столько "дядь", чтобы скупать жилье, которое имеет свойство дешеветь в долларовом эквиваленте. Содержание пустующих квартир стоит денех, тогда уже, по лондонской схеме, лучше скупить 2 элитные вместо 10 "эконом" - хоть в коммуналке не так пострадаешь. Я живу в новострое уже почти год один на этаже при всех выкупленных квартирах "для себя". То ли нет денег на ремонт, то ли желания, х/з
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:01
sequence написав: galex написав:
цепочка в том, что когда реальных покупателей в разы меньше, чем предложения
у нас нет столько "дядь", чтобы скупать жилье, которое имеет свойство дешеветь в долларовом эквиваленте. Содержание пустующих квартир стоит денех, тогда уже, по лондонской схеме, лучше скупить 2 элитные вместо 10 "эконом" - хоть в коммуналке не так пострадаешь. Я живу в новострое уже почти год один на этаже при всех выкупленных квартирах "для себя". То ли нет денег на ремонт, то ли желания, х/з
такое я тоже слышал неоднократно. вот и не понимаю тогда - за какие шиши они все продолжают и продолжают строить, и с какой целью, если жилье не продается?
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