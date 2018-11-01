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В Україні зростають
продажі квартир

В Україні зростають продажі квартир
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:20

  safonovstanislav написав:Можно вспомнить Детройт в США. Оттуда люди начали уезжать, т. к. в городе исчезла работа. После чего накопились долги по коммуналке за несколько лет и начались распродажи домов за $1+оплата долгов.
С учётом того, что отопление в очередной раз дорожает в Украине, а люди всё чаще уезжают на заработки, возможно повторение чего-то подобного, только в масштабах страны.


Из Киева к сожалению никто не уезжает, только рост населения ))
galex
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