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В Україні зростають продажі квартир
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:20
safonovstanislav написав:
Можно вспомнить Детройт в США. Оттуда люди начали уезжать, т. к. в городе исчезла работа. После чего накопились долги по коммуналке за несколько лет и начались распродажи домов за $1+оплата долгов.
С учётом того, что отопление в очередной раз дорожает в Украине, а люди всё чаще уезжают на заработки, возможно повторение чего-то подобного, только в масштабах страны.
Из Киева к сожалению никто не уезжает, только рост населения ))
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galex
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Додано: Нед 04 лис, 2018 12:48
galex
У вас не правильна логіка.
Є природне обмеження вартості житла знизу - це собівартість. Не можуть будувати нижче собівартості. Якщо перестали будувати в умовному Донецьку чи Кривому Розі - значить там вартість житла пробила собівартість знизу.
Якщо будують - це завжди добре! Більше житла - більша конкуренція - нижчі ціни.
Тому не потрібно нічого забороняти. Це приведе тільки до збільшення цін.
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andrijk777
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Додано: Нед 04 лис, 2018 15:33
andrijk777 написав:galex
У вас не правильна логіка.
Є природне обмеження вартості житла знизу - це собівартість
. Не можуть будувати нижче собівартості. Якщо перестали будувати в умовному Донецьку чи Кривому Розі - значить там вартість житла пробила собівартість знизу.
Якщо будують - це завжди добре! Більше житла - більша конкуренція - нижчі ціни.
Тому не потрібно нічого забороняти. Це приведе тільки до збільшення цін.
Собівартість не стала величина, залежить від багатьох факторів, в тому числі й від вартості на вторинці (опосередковано).
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Додано: Нед 04 лис, 2018 21:48
andrijk777 написав:
galex
У вас не правильна логіка.
Є природне обмеження вартості житла знизу - це собівартість. Не можуть будувати нижче собівартості
Нет такого ограничения. Жильё может стоить дешевле стоимости строительства. Недавний пример - Мариуполь. Пара снарядов упала в жилой район, люди сразу начали продавать квартиры этого района хоть за сколько нибудь, только вот покупать было некому.
Даже строить могут себе в убыток, чтоб этот убыток минимизировать. Например, подешевело жильё настолько, что по итогу строительство будет в убыток, но дом готов на 90%, и если не достроить дом до конца, убыток будет ещё больше
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safonovstanislav
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Додано: Нед 04 лис, 2018 23:46
andrijk777 написав:galex
У вас не правильна логіка.
Є природне обмеження вартості житла знизу - це собівартість. Не можуть будувати нижче собівартості.
Вы странно выразились, строить не могут ни выше, ни ниже себестоимости, строят ровно по себестоимости, отсюда и название.
А вот продавать могут исходя из рыночных условий, обычно выше себестоимости.
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