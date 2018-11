В Україні зростають продажі квартир

Додано: Пон 05 лис, 2018 09:44

galex написав: такое я тоже слышал неоднократно. вот и не понимаю тогда - за какие шиши они все продолжают и продолжают строить, и с какой целью, если жилье не продается?

За счет закладки новых домов и привлечения оттуда средств на достройку старых. Show must go on - в надежде, что ситуация изменится и все отобьется.Ну, а если нет,то кто не спрятался я не виноват.