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В Україні зростають
продажі квартир

В Україні зростають продажі квартир
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:20

  safonovstanislav написав:Можно вспомнить Детройт в США. Оттуда люди начали уезжать, т. к. в городе исчезла работа. После чего накопились долги по коммуналке за несколько лет и начались распродажи домов за $1+оплата долгов.
С учётом того, что отопление в очередной раз дорожает в Украине, а люди всё чаще уезжают на заработки, возможно повторение чего-то подобного, только в масштабах страны.


Из Киева к сожалению никто не уезжает, только рост населения ))
galex
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:48

galex
У вас не правильна логіка.
Є природне обмеження вартості житла знизу - це собівартість. Не можуть будувати нижче собівартості. Якщо перестали будувати в умовному Донецьку чи Кривому Розі - значить там вартість житла пробила собівартість знизу.
Якщо будують - це завжди добре! Більше житла - більша конкуренція - нижчі ціни.
Тому не потрібно нічого забороняти. Це приведе тільки до збільшення цін.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 15:33

  andrijk777 написав:galex
У вас не правильна логіка.
Є природне обмеження вартості житла знизу - це собівартість. Не можуть будувати нижче собівартості. Якщо перестали будувати в умовному Донецьку чи Кривому Розі - значить там вартість житла пробила собівартість знизу.
Якщо будують - це завжди добре! Більше житла - більша конкуренція - нижчі ціни.
Тому не потрібно нічого забороняти. Це приведе тільки до збільшення цін.

Собівартість не стала величина, залежить від багатьох факторів, в тому числі й від вартості на вторинці (опосередковано).
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:48

Re: В Україні зростають продажі квартир

  andrijk777 написав:galex
У вас не правильна логіка.
Є природне обмеження вартості житла знизу - це собівартість. Не можуть будувати нижче собівартості

Нет такого ограничения. Жильё может стоить дешевле стоимости строительства. Недавний пример - Мариуполь. Пара снарядов упала в жилой район, люди сразу начали продавать квартиры этого района хоть за сколько нибудь, только вот покупать было некому.
Даже строить могут себе в убыток, чтоб этот убыток минимизировать. Например, подешевело жильё настолько, что по итогу строительство будет в убыток, но дом готов на 90%, и если не достроить дом до конца, убыток будет ещё больше
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 23:46

Re: В Україні зростають продажі квартир

andrijk777 написав:galex
У вас не правильна логіка.
Є природне обмеження вартості житла знизу - це собівартість. Не можуть будувати нижче собівартості.

Вы странно выразились, строить не могут ни выше, ни ниже себестоимости, строят ровно по себестоимости, отсюда и название.
А вот продавать могут исходя из рыночных условий, обычно выше себестоимости.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:44

  galex написав:такое я тоже слышал неоднократно. вот и не понимаю тогда - за какие шиши они все продолжают и продолжают строить, и с какой целью, если жилье не продается?


За счет закладки новых домов и привлечения оттуда средств на достройку старых. Show must go on - в надежде, что ситуация изменится и все отобьется.
Ну, а если нет,то кто не спрятался я не виноват.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:50

  andrijk777 написав:galex
У вас не правильна логіка.
Є природне обмеження вартості житла знизу - це собівартість. Не можуть будувати нижче собівартості. Якщо перестали будувати в умовному Донецьку чи Кривому Розі - значить там вартість житла пробила собівартість знизу.
Якщо будують - це завжди добре! Більше житла - більша конкуренція - нижчі ціни.
Тому не потрібно нічого забороняти. Це приведе тільки до збільшення цін.


Дело в том, что насколько я понимаю, основная часть себестоимости это две составляющие - материалы и "нематериальные" типа стоимость земли, стоимость разрешений-подключений, взятка в мэрию, плата за крышу соответствующим депутатам, конвертик в благоустрий и т.д.
И соответственно если квартира в Киеве например в 2 раза дешевле оной в Кривом Рогу, то материалы уж точно составляют менее половины стоимости. И соответственно есть резерв в понижении второй составляющей. Потому что цена земли, стоимость разрешений и аппетиты власть имущих зависят уже от спроса. В Кривом Рогу это недорого, потому что мало строят.
galex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 09:58

  galex написав:Дело в том, что насколько я понимаю, основная часть себестоимости это две составляющие - материалы и "нематериальные" типа стоимость земли, стоимость разрешений-подключений, взятка в мэрию, плата за крышу соответствующим депутатам, конвертик в благоустрий и т.д.
И соответственно если квартира в Киеве например в 2 раза дешевле оной в Кривом Рогу, то материалы уж точно составляют менее половины стоимости. И соответственно есть резерв в понижении второй составляющей. Потому что цена земли, стоимость разрешений и аппетиты власть имущих зависят уже от спроса. В Кривом Рогу это недорого, потому что мало строят.


Вы совсем забыли стоимость рабочей силы которая непрерывно растет и точно больше чем в регионах иначе бы никто не ехал в Киев жить в общагах вдали от семьи
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 02:44

Re: В Україні зростають продажі квартир

  shapo написав:Вы совсем забыли стоимость рабочей силы которая непрерывно растет и точно больше чем в регионах иначе бы никто не ехал в Киев жить в общагах вдали от семьи


мне казалось что ее доля несущественна в общей картине. хотя, могу и ошибаться.
galex
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