|
|
Безвізовий режим з Катаром повноцінно запрацює з 2...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:04
Пропонуємо до обговорення:
Україна і Катар завершили всі формальності для введення з 2 листопада 2018 року повноцінного безвізового режиму, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Дивися повний текст Безвізовий режим з Катаром повноцінно запрацює з 2 листопада - Аваков
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85362
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:04
Это конечно значительная "перэмога" ради этого стоит поднять еще цены на газ)).
С катаром не безвиз надо а долгосрочный контракт на поставки газа)). Опять что то керманычи перепутали).
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 614
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:05
Джон написав:
Это конечно значительная "перэмога" ради этого стоит поднять еще цены на газ)).
С катаром не безвиз надо а долгосрочный контракт на поставки газа)). Опять что то керманычи перепутали).
Очень ждали от тебя разъяснения какую зраду тут увидеть.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 964
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|172
|
|
|8
|748
|
|
|3
|425
|