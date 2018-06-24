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Безвізовий режим з Катаром
повноцінно запрацює з 2...

Безвізовий режим з Катаром повноцінно запрацює з 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:04

Безвізовий режим з Катаром повноцінно запрацює з 2...

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Катар завершили всі формальності для введення з 2 листопада 2018 року повноцінного безвізового режиму, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Дивися повний текст Безвізовий режим з Катаром повноцінно запрацює з 2 листопада - Аваков.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:04

Это конечно значительная "перэмога" ради этого стоит поднять еще цены на газ)).
С катаром не безвиз надо а долгосрочный контракт на поставки газа)). Опять что то керманычи перепутали).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:05

  Джон написав:Это конечно значительная "перэмога" ради этого стоит поднять еще цены на газ)).
С катаром не безвиз надо а долгосрочный контракт на поставки газа)). Опять что то керманычи перепутали).

Очень ждали от тебя разъяснения какую зраду тут увидеть.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:04

Re: Безвізовий режим з Катаром повноцінно запрацює з 2...

Теперь пенсионеры смогут без визы ездить в Катар.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:09

  p_a_l написав:Теперь пенсионеры смогут без визы ездить в Катар.


Ждем еще зрады про Порошенко. Ну не может же быть список зрад - и без Порошенко?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:09

  p_a_l написав:Теперь пенсионеры смогут без визы ездить в Катар.
ну и учителя полицейские врачи и прочие кто живет на среднюю зарпалту :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:37

Давно мечтаю в Катар по безвизу поехать, посмотреть на сантехнику из золота. А то говорят у Януковича золотой унитаз был, а я так и не увидел.
Попаданец
 
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