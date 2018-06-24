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Безвізовий режим з Катаром повноцінно запрацює з 2...
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:04
Пропонуємо до обговорення:
Україна і Катар завершили всі формальності для введення з 2 листопада 2018 року повноцінного безвізового режиму, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Дивися повний текст Безвізовий режим з Катаром повноцінно запрацює з 2 листопада - Аваков
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R2
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:04
Это конечно значительная "перэмога" ради этого стоит поднять еще цены на газ)).
С катаром не безвиз надо а долгосрочный контракт на поставки газа)). Опять что то керманычи перепутали).
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Джон
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:05
Джон написав:
Это конечно значительная "перэмога" ради этого стоит поднять еще цены на газ)).
С катаром не безвиз надо а долгосрочный контракт на поставки газа)). Опять что то керманычи перепутали).
Очень ждали от тебя разъяснения какую зраду тут увидеть.
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locustsucol
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:04
Теперь пенсионеры смогут без визы ездить в Катар.
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p_a_l
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:09
p_a_l написав:
Теперь пенсионеры смогут без визы ездить в Катар.
Ждем еще зрады про Порошенко. Ну не может же быть список зрад - и без Порошенко?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:09
p_a_l написав:
Теперь пенсионеры смогут без визы ездить в Катар.
ну и учителя полицейские врачи и прочие кто живет на среднюю зарпалту
свинорыл
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yama
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:37
Давно мечтаю в Катар по безвизу поехать, посмотреть на сантехнику из золота. А то говорят у Януковича золотой унитаз был, а я так и не увидел.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 19:06
p_a_l написав:
Теперь пенсионеры смогут без визы ездить в Катар.
На газовый туризм.
Заробитчане ввозят в страну валюту.
А будут ещё челночники, которые будут ввозить баллонами газ из Катара!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 01 лис, 2018 20:57
Мене тут питанячко хвилює. Коли буде безвіз з Фолклендськими островами. П'ять років збирав на білет. П'ять років на подорож. За останні 4 роки щось не можу зібрати 30 $ на візу.
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Дикий не Дикий
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:46
Дикий не Дикий написав:
Мене тут питанячко хвилює. Коли буде безвіз з Фолклендськими островами.
Да вы просто зрадник какой то... пан Аваков сказал - Катар значит в Катар))..
А то дай волю еще в Панаму захотите.. слепой траст потом подавай вам)).
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Джон
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