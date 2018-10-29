Про це повідомляє сайт Нацполіції.
Дивися повний текст Вводиться обмеження щодо швидкості на дорогах (список вулиць).
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:12
Вводиться обмеження щодо швидкості на дорогах (список...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вводиться обмеження щодо швидкості на дорогах (список вулиць).
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:13
Вопрос: а какой лимит скорости действует на указанных улицах в период "с мая по октябрь"?
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