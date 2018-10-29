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Вводиться обмеження щодо
швидкості на дорогах (список...

Вводиться обмеження щодо швидкості на дорогах (список...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:12

Вводиться обмеження щодо швидкості на дорогах (список...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє сайт Нацполіції.

Дивися повний текст Вводиться обмеження щодо швидкості на дорогах (список вулиць).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:13

Вопрос: а какой лимит скорости действует на указанных улицах в период "с мая по октябрь"?
Radon
 
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