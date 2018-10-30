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Електронний квиток на транспорт
в Києві: як працює і у...

Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:18

Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у...

Пропонуємо до обговорення:
Вже з 1 листопада в громадському транспорті столиці в тестовому режимі запрацював єдиний електронний квиток.

Дивися повний текст Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у скільки обійдеться (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:18

Когда закроют проходной двор на турникетах метро?
Только электронный билет, приложил - зашел. А то 90% зайцев, я как бы не против зайцев :D но..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:54

Rainbow Це не зайці, це пільговики. у нас 40% населення мають пільги, тож ви платите "за сєбя і за того парня"
Чув, що тепер пенсам роздадуть такі картки і місто буде зараховувати туди суму достатню для 30 поїздок щомісяця.
andriyzhagun
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