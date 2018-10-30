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Електронний квиток на транспорт
в Києві: як працює і у...

Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:18

Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у...

Пропонуємо до обговорення:
Вже з 1 листопада в громадському транспорті столиці в тестовому режимі запрацював єдиний електронний квиток.

Дивися повний текст Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у скільки обійдеться (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:18

Когда закроют проходной двор на турникетах метро?
Только электронный билет, приложил - зашел. А то 90% зайцев, я как бы не против зайцев :D но..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:54

Rainbow Це не зайці, це пільговики. у нас 40% населення мають пільги, тож ви платите "за сєбя і за того парня"
Чув, що тепер пенсам роздадуть такі картки і місто буде зараховувати туди суму достатню для 30 поїздок щомісяця.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:50

Re: Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у..

  andriyzhagun написав:Це не зайці, це пільговики.

Це саме зайці)
Знаю, що роблять учнівські і ходять безкоштовно (студенти).
Знаю, що пенси дають таку карту дітям/внукам і ті також їздять безкоштовно.
Знаю, що нічого безкоштовного не буває, і за це платять інші.

30 поїздок щомісяця, це дійсно крок вперед, замість тих безлімів, що є зараз.
Шкода, що ці всі покращення/контроль не відображаються на доходах звичайних працівників.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:23

  andriyzhagun написав:Rainbow Це не зайці, це пільговики. у нас 40% населення мають пільги, тож ви платите "за сєбя і за того парня"
Чув, що тепер пенсам роздадуть такі картки і місто буде зараховувати туди суму достатню для 30 поїздок щомісяця.

Теперь в транспорте появятся свободные места. Возможно даже сидячие :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:29

  Rainbow написав:Знаю, що нічого безкоштовного не буває, і за це платять інші.

Платят и молча стоят, когда кто то не платит, сидит, возмущается и проклинает.
Из-за этого мало езжу в государственном. Только маршрутки. Хотя пенсы и туда в наглую бесплатно лезут. Скоро от таксистов что то требовать нашару будут.

Я вот не могу понять. Почему ментам(всех мастей и разновидностей) с их зарплатой проезд бесплатный, а тем кто на минималке нет?
p_a_l
 
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