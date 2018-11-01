Вже з 1 листопада в громадському транспорті столиці в тестовому режимі запрацював єдиний електронний квиток.
Дивися повний текст Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у скільки обійдеться (фото).
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:18
Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у...
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Дивися повний текст Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у скільки обійдеться (фото).
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:18
Когда закроют проходной двор на турникетах метро?
Только электронный билет, приложил - зашел. А то 90% зайцев, я как бы не против зайцев :D но..
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:54
Rainbow Це не зайці, це пільговики. у нас 40% населення мають пільги, тож ви платите "за сєбя і за того парня"
Чув, що тепер пенсам роздадуть такі картки і місто буде зараховувати туди суму достатню для 30 поїздок щомісяця.
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:50
Re: Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у..
Це саме зайці)
Знаю, що роблять учнівські і ходять безкоштовно (студенти).
Знаю, що пенси дають таку карту дітям/внукам і ті також їздять безкоштовно.
Знаю, що нічого безкоштовного не буває, і за це платять інші.
30 поїздок щомісяця, це дійсно крок вперед, замість тих безлімів, що є зараз.
Шкода, що ці всі покращення/контроль не відображаються на доходах звичайних працівників.
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:23
Теперь в транспорте появятся свободные места. Возможно даже сидячие
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:29
Платят и молча стоят, когда кто то не платит, сидит, возмущается и проклинает.
Из-за этого мало езжу в государственном. Только маршрутки. Хотя пенсы и туда в наглую бесплатно лезут. Скоро от таксистов что то требовать нашару будут.
Я вот не могу понять. Почему ментам(всех мастей и разновидностей) с их зарплатой проезд бесплатный, а тем кто на минималке нет?
Додано: Чет 01 лис, 2018 23:29
Так с этой картой в метро можно проходить? Или только в наземном транспорте?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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