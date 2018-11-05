Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у...

Тогда в Германии полицаи это убийцы, а в штатах криминальные извращенцы.
Наши салаги это даже не детсад, а ясли в сравнении с теми зверями.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лис, 2018 18:37
Тогда в Германии полицаи это убийцы, а в штатах криминальные извращенцы.
Наши салаги это даже не детсад, а ясли в сравнении с теми зверями.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:11
В США и Германии основная работа полиции - раскрывать преступления и ловить преступников.
У нас основная работа полиции - охранять чиновников и разгонять митинги.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:56
Ни там, ни там вы точно небыли. Идеализируете через розовые очки.Даже весь бывший беркут кроме Днепропетровского это детский сад старшая группа. Это в сравнении как работает на всяких митингах-шмитингах полиция Германии. Ну а в штатах за демократию полиция не просто борется. а дубасит по чёрному не только чёрных , но и белых с краснокожими.
|