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Електронний квиток на транспорт
в Києві: як працює і у...

Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 18:37

  cannabis_ua написав:
  Ratatui написав:Станьте ментом! Что мешает? :mrgreen: И шара сразу повалит со всех сторон.

Совесть мешает. Бить палками людей, за налоги которых ты зарплату получаешь.
В этой стране МВД - это абсолютно враждебная для населения структура.


Тогда в Германии полицаи это убийцы, а в штатах криминальные извращенцы.

Наши салаги это даже не детсад, а ясли в сравнении с теми зверями.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:11

  Ratatui написав:
  cannabis_ua написав:Совесть мешает. Бить палками людей, за налоги которых ты зарплату получаешь.
В этой стране МВД - это абсолютно враждебная для населения структура.


Тогда в Германии полицаи это убийцы, а в штатах криминальные извращенцы.

Наши салаги это даже не детсад, а ясли в сравнении с теми зверями.

В США и Германии основная работа полиции - раскрывать преступления и ловить преступников.
У нас основная работа полиции - охранять чиновников и разгонять митинги.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:56

  cannabis_ua написав:
  Ratatui написав:
  cannabis_ua написав:Совесть мешает. Бить палками людей, за налоги которых ты зарплату получаешь.
В этой стране МВД - это абсолютно враждебная для населения структура.


Тогда в Германии полицаи это убийцы, а в штатах криминальные извращенцы.

Наши салаги это даже не детсад, а ясли в сравнении с теми зверями.

В США и Германии основная работа полиции - раскрывать преступления и ловить преступников.
У нас основная работа полиции - охранять чиновников и разгонять митинги.


Ни там, ни там вы точно небыли. Идеализируете через розовые очки.Даже весь бывший беркут кроме Днепропетровского это детский сад старшая группа. Это в сравнении как работает на всяких митингах-шмитингах полиция Германии. Ну а в штатах за демократию полиция не просто борется. а дубасит по чёрному не только чёрных :mrgreen: , но и белых с краснокожими.
Ratatui
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