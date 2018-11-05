Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у...

Додано: Вів 06 лис, 2018 22:32

cannabis_ua написав: Ratatui написав: Ни там, ни там вы точно небыли. Идеализируете через розовые очки.Даже весь бывший беркут кроме Днепропетровского это детский сад старшая группа. Это в сравнении как работает на всяких митингах-шмитингах полиция Германии. Ну а в штатах за демократию полиция не просто борется. а дубасит по чёрному не только чёрных , но и белых с краснокожими. Ни там, ни там вы точно небыли. Идеализируете через розовые очки.Даже весь бывший беркут кроме Днепропетровского это детский сад старшая группа. Это в сравнении как работает на всяких митингах-шмитингах полиция Германии. Ну а в штатах за демократию полиция не просто борется. а дубасит по чёрному не только чёрных, но и белых с краснокожими.

В Штатах и Германии есть закон. При его нарушении ты будешь иметь дело с полицией.

Да дубасят - если ты нарушил закон и согласно закону.

Да с законами не все согласны, да это не прямая демократия но есть какие-то понятные правила, которые соблюдаются.

В моей стране тебя могут просто так отдубасить и никому за это ничего не будет.

По отношении ко мне будет нарушен закон и нарушителю ничего не будет.

Будет ограблена квартира - полиция просто заведет дело и положит на полочку.

Видите разницу? В Штатах и Германии есть закон. При его нарушении ты будешь иметь дело с полицией.Да дубасят - если ты нарушил закон и согласно закону.Да с законами не все согласны, да это не прямая демократия но есть какие-то понятные правила, которые соблюдаются.В моей стране тебя могут просто так отдубасить и никому за это ничего не будет.По отношении ко мне будет нарушен закон и нарушителю ничего не будет.Будет ограблена квартира - полиция просто заведет дело и положит на полочку.Видите разницу?

Не вижу. Потому как ну не дубасят у нас на улице просто так. Посмотрите завтра на вонючих б ля хе ров которые не будут давать житья Киевлянам. Их давно надо всех передубасить и перештрафовать по 100 раз. Но власть ссыкливая у нас. А в штатах хаты не бомбят потому как не знают из какого ствола прилетит пуля в башку идиота. Поэтому там и товарищ Кольт у всех желающих. А у нас опять Пэтя ссыканул рассмотреть петицию которая набрала 25 000 голосов. И красиво съехал с темы типа не время сейчас родина в опастности путлер на пороге.