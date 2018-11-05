Електронний квиток на транспорт в Києві: як працює і у...

Тогда в Германии полицаи это убийцы, а в штатах криминальные извращенцы.
Наши салаги это даже не детсад, а ясли в сравнении с теми зверями.
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Додано: Нед 04 лис, 2018 18:37
Тогда в Германии полицаи это убийцы, а в штатах криминальные извращенцы.
Наши салаги это даже не детсад, а ясли в сравнении с теми зверями.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:11
В США и Германии основная работа полиции - раскрывать преступления и ловить преступников.
У нас основная работа полиции - охранять чиновников и разгонять митинги.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:56
Ни там, ни там вы точно небыли. Идеализируете через розовые очки.Даже весь бывший беркут кроме Днепропетровского это детский сад старшая группа. Это в сравнении как работает на всяких митингах-шмитингах полиция Германии. Ну а в штатах за демократию полиция не просто борется. а дубасит по чёрному не только чёрных , но и белых с краснокожими.
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:18
В Штатах и Германии есть закон. При его нарушении ты будешь иметь дело с полицией.
Да дубасят - если ты нарушил закон и согласно закону.
Да с законами не все согласны, да это не прямая демократия но есть какие-то понятные правила, которые соблюдаются.
В моей стране тебя могут просто так отдубасить и никому за это ничего не будет.
По отношении ко мне будет нарушен закон и нарушителю ничего не будет.
Будет ограблена квартира - полиция просто заведет дело и положит на полочку.
Видите разницу?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:32
Не вижу. Потому как ну не дубасят у нас на улице просто так. Посмотрите завтра на вонючих б ля хе ров которые не будут давать житья Киевлянам. Их давно надо всех передубасить и перештрафовать по 100 раз. Но власть ссыкливая у нас. А в штатах хаты не бомбят потому как не знают из какого ствола прилетит пуля в башку идиота. Поэтому там и товарищ Кольт у всех желающих. А у нас опять Пэтя ссыканул рассмотреть петицию которая набрала 25 000 голосов. И красиво съехал с темы типа не время сейчас родина в опастности путлер на пороге.
Додано: Сер 07 лис, 2018 08:57
б*** не тронут (тронут если будут сильно быковать). б*** - это автомайдан.
Правда , когда этот автомайдан решил поехать к Пете домой то там они отгребли и больше не поедут.
Но когда на митинг нападают "активисты" в штацком под прикрытием полиции (которая рядом наблюдает) - это немного портит картину.
Когда магазин возле Верховной рады грабят малолетки сред бела дня в открытую, а полиция приезжает через пол. часа (после того, как малолетки убежали) - это тоже смущает.
Когда журналистов убивают, а дело никто не раскрывает (а если и раскрывает, то виновники получают условный срок).
Когда не ясно кто-же расстрелял "небесную сотню".
Теперь видите разницу?
Вы думаете в США или ЕС не грабят дома? Грабят, но находят и сажают воров. Думаете там не убивают людей? Убивают, но находят и наказывают убийц.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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