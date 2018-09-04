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МАУ посилює норми перевезення ручної поклажі з 15 січня 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) з 15 січня 2019 року змінює норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах, скоротивши кількість предметів, дозволених до безкоштовного перевезення в салоні, до одного предмету верхньої одежі і парасольки.
Дивися повний текст МАУ посилює норми перевезення ручної поклажі з 15 січня 2019
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:22
"МАУ посилює норми перевезення ручної поклажі..." Google переводчик наше Фсе!
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