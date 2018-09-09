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Джон Харді: валютний ринок. Ніщо не зупинить сильний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:54
Пропонуємо до обговорення:
Ринок державних казначейських облігацій США розбурхав інвесторів на початку жовтня
Дивися повний текст Джон Харді: валютний ринок. Ніщо не зупинить сильний долар швидше, ніж сильний долар
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