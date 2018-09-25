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НБУ розширив можливості
уповноважених банків ефективно...

НБУ розширив можливості уповноважених банків ефективно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:23

НБУ розширив можливості уповноважених банків ефективно...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) розширив можливості уповноважених банків ефективно здійснювати операції із запасами готівки Нацбанку.

Дивися повний текст НБУ розширив можливості уповноважених банків ефективно управляти готівкою НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:24

скорее всего это будет банк "Авангард"
-Segey-
 
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