Національний банк України (НБУ) розширив можливості уповноважених банків ефективно здійснювати операції із запасами готівки Нацбанку.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:23
НБУ розширив можливості уповноважених банків ефективно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ розширив можливості уповноважених банків ефективно управляти готівкою НБУ.
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