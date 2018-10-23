Відсьогодні можна буде зробити такий обмін.
Дивися повний текст З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку замість паспорта.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:28
З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку замість паспорта.
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:35
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:46
- С какого возраста: С 14 лет карту можно получить бесплатно.
- Стоимость ID-карты: Эта карта выдается бесплатно, но за услуги нужно оплатить административный сбор в размере 279 гривен.
Норм, мне уже больше 16, пойду получу бесплатно..
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:50
Только самый первый паспорт-ID в жизни ребенка выдается бесплатно, у вас уже есть выданный паспорт.
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:04
Карточка которую не везде,чай в 90 процентах ни прочитают и не примут.тоесть надо ещё документы а бумажного нету .и тю тю.
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:53
С картой удобнее, но есть существенный минус - мешает, зараза, пэйпассу.
Вжарим томосом по автокефалии
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