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З 1 листопада українці
зможуть отримати ID-картку...

З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:28

З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні можна буде зробити такий обмін.

Дивися повний текст З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку замість паспорта.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:28

Эта карта выдается бесплатно за 279 гривен.
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:35

  ЯЧитатель написав:Эта карта выдается бесплатно за 279 гривен.

...вероятно аФФтор имел ввиду сказать, что на 279грн уже нихрена не купить!!.. вот оно и "бесплатно"...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:46

- С какого возраста: С 14 лет карту можно получить бесплатно.
- Стоимость ID-карты: Эта карта выдается бесплатно, но за услуги нужно оплатить административный сбор в размере 279 гривен.

Норм, мне уже больше 16, пойду получу бесплатно..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:50

  Rainbow написав:- С какого возраста: С 14 лет карту можно получить бесплатно.
- Стоимость ID-карты: Эта карта выдается бесплатно, но за услуги нужно оплатить административный сбор в размере 279 гривен.

Норм, мне уже больше 16, пойду получу бесплатно..


Только самый первый паспорт-ID в жизни ребенка выдается бесплатно, у вас уже есть выданный паспорт.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:04

Карточка которую не везде,чай в 90 процентах ни прочитают и не примут.тоесть надо ещё документы а бумажного нету .и тю тю.
lavidenko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:53

С картой удобнее, но есть существенный минус - мешает, зараза, пэйпассу.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:31

  Rainbow написав:- С какого возраста: С 14 лет карту можно получить бесплатно.
- Стоимость ID-карты: Эта карта выдается бесплатно, но за услуги нужно оплатить административный сбор в размере 279 гривен.


Ну типа добровольно, но принудительно.
p_a_l
 
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:34

  summacut написав:С картой удобнее, но есть существенный минус - мешает, зараза, пэйпассу.

Это как?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:35

Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

Кто знает. А книжки вообще не выдают? Если я не хочу малому ID-карту, а хочу книжкой, то уже все? Проехали?
p_a_l
 
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