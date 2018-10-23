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З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні можна буде зробити такий обмін.
Дивися повний текст З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку замість паспорта
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R2
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:28
Эта карта выдается бесплатно за 279 гривен.
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ЯЧитатель
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:35
ЯЧитатель написав:
Эта карта выдается бесплатно за 279 гривен.
...вероятно аФФтор имел ввиду сказать, что на 279грн уже нихрена не купить!!.. вот оно и "бесплатно"...
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maestro71
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:46
- С какого возраста: С 14 лет карту можно получить бесплатно.
- Стоимость ID-карты: Эта карта выдается бесплатно, но за услуги нужно оплатить административный сбор в размере 279 гривен.
Норм, мне уже больше 16, пойду получу бесплатно..
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Rainbow
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:50
Rainbow написав:
- С какого возраста: С 14 лет карту можно получить бесплатно.
- Стоимость ID-карты: Эта карта выдается бесплатно, но за услуги нужно оплатить административный сбор в размере 279 гривен.
Норм, мне уже больше 16, пойду получу бесплатно..
Только самый первый паспорт-ID в жизни ребенка выдается бесплатно, у вас уже есть выданный паспорт.
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freeze
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Додано: Чет 01 лис, 2018 14:04
Карточка которую не везде,чай в 90 процентах ни прочитают и не примут.тоесть надо ещё документы а бумажного нету .и тю тю.
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lavidenko
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:53
С картой удобнее, но есть существенный минус - мешает, зараза, пэйпассу.
Вжарим томосом по автокефалии
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summacut
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:31
Rainbow написав:
- С какого возраста: С 14 лет карту можно получить бесплатно.
- Стоимость ID-карты: Эта карта выдается бесплатно, но за услуги нужно оплатить административный сбор в размере 279 гривен.
Ну типа добровольно, но принудительно.
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p_a_l
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:34
summacut написав:
С картой удобнее, но есть существенный минус - мешает, зараза, пэйпассу.
Это как?
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p_a_l
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:35
Кто знает. А книжки вообще не выдают? Если я не хочу малому ID-карту, а хочу книжкой, то уже все? Проехали?
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p_a_l
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