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З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:38
p_a_l написав:
Кто знает. А книжки вообще не выдают? Если я не хочу малому ID-карту, а хочу книжкой, то уже все? Проехали?
Ребенку в первый раз выдают исключительно ID-карточку.
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