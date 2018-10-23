Ребенку в первый раз выдают исключительно ID-карточку.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:38
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:31
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
Все мельчают способы залесть в карман пересичному.
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:32
Просто. Если прислонить ID карту вместе с картой с пэйпасом к ридеру платежного терминала, считывания не происходит. Лично мне приходится раскладывать ID карту и пэйпасс по разным отделениям кошелька и раскрывать его при оплате, чтобы паспорт оставался в стороне от терминала.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:01
не вижу смысла менять "шило на мыло": во-первых дорого, а во-вторых срок действия всего 10 лет...
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