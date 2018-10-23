Ребенку в первый раз выдают исключительно ID-карточку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:38
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:31
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
Все мельчают способы залесть в карман пересичному.
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:32
Просто. Если прислонить ID карту вместе с картой с пэйпасом к ридеру платежного терминала, считывания не происходит. Лично мне приходится раскладывать ID карту и пэйпасс по разным отделениям кошелька и раскрывать его при оплате, чтобы паспорт оставался в стороне от терминала.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 01 лис, 2018 21:01
не вижу смысла менять "шило на мыло": во-первых дорого, а во-вторых срок действия всего 10 лет...
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:38
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
Уже можна не по месту регистрации получать?
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:57
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
Первый раз ID-карту можно получить только по месту регистрации, в дальнейшем можно уже в любом районе, в смысле когда срок первой истечет или потеряете карту.
Додано: Чет 01 лис, 2018 23:08
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
очередная выкачка денег. И произвол - в ряде ситуаций тебе не дают возможности сохранить паспорт. а в принудительном порядке впаривают карту, с которой кстати бывает больше проблемм чем с паспортом. Подсадить принудительно на совсем не бесплатную карту которую кстати надо менять раз в 10 лет и каждый раз платить. Совсем оборзели керманычи.
|