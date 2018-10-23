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З 1 листопада українці
зможуть отримати ID-картку...

З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:38

  p_a_l написав:Кто знает. А книжки вообще не выдают? Если я не хочу малому ID-карту, а хочу книжкой, то уже все? Проехали?


Ребенку в первый раз выдают исключительно ID-карточку.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:31

Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

Все мельчают способы залесть в карман пересичному.
Пенс
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:32

  p_a_l написав:Это как?


Просто. Если прислонить ID карту вместе с картой с пэйпасом к ридеру платежного терминала, считывания не происходит. Лично мне приходится раскладывать ID карту и пэйпасс по разным отделениям кошелька и раскрывать его при оплате, чтобы паспорт оставался в стороне от терминала.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:01

не вижу смысла менять "шило на мыло": во-первых дорого, а во-вторых срок действия всего 10 лет...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:38

Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

Уже можна не по месту регистрации получать?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:57

Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

lubarec написав:Уже можна не по месту регистрации получать?
Первый раз ID-карту можно получить только по месту регистрации, в дальнейшем можно уже в любом районе, в смысле когда срок первой истечет или потеряете карту.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:08

Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

очередная выкачка денег. И произвол - в ряде ситуаций тебе не дают возможности сохранить паспорт. а в принудительном порядке впаривают карту, с которой кстати бывает больше проблемм чем с паспортом. Подсадить принудительно на совсем не бесплатную карту которую кстати надо менять раз в 10 лет и каждый раз платить. Совсем оборзели керманычи.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 02:18

Если есть книжка, то можно и дальше вклеивать фотку (в 25, 45 лет), но если пройдёт больше месяцас этой даты, то только карту. Менять книжку на карту пока нет никакого смысла - недостатков больше, чем достоинств.
lite
 
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